China a aprobat un vaccin anti-COVID-19 obţinut din celule ovariene de hamster

Vaccinul a fost dezvoltat de Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical Co. şi Academia Chineză de Ştiinţe sub supravegherea lui George Gao, şeful Centrului Chinez pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor, scrie New York Times, preluat de Mediafax în pagina electronică.

Conform unui anunţ făcut marţi de Academia Chineză de Ştiinţe, autorizaţia pentru noul vaccin a fost acordată la 10 martie.

Părţile implicate în dezvoltarea acestui vaccin nu au publicat date referitoare la eficacitate din studiile din faza a treia, care au fost efectuate în China, Ecuador, Indonezia Pakistan şi Uzbekistan.

Studiile clinice din faza a treia avansează „fără probleme”, a precizat Academia Chineză de Ştiinţe.

Potrivit New York Times, şi Uzbekistanul a aprobat acest vaccin.