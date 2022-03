Analiştii, despre imaginile cu „racheta-monstru” prezentate de Coreea de Nord: Probabil sunt de la o altă lansare

Statul asiatic a anunţat joi faptul că lansat o rachetă balistică intercontinentală de dimensiuni foarte mari - Hwasong-17, pe care o prezentase în premieră la o paradă militară în octombrie 2020, dar pe care nu o testase în public.

Analiştii citaţi de Reuters susţin că, de fapt, imaginile sugerează că lansarea rachetei ar fi avut loc la o altă dată. Aceştia au luat în considerare aspecte precum umbra, vremea, dar şi detalii din videoclip.

„Mai multe indicii sugerează că versiunea prezentată de Coreea de Nord este, în cel mai bun caz, înşelătoare şi, posibil, o născocire completă a unei lansări cu succes, în cel mai rău caz”, potrivit site-ului sud-corean NK Pro, specializat în monitorizarea Coreii de Nord.

De asemenea, NK Pro susţine presa de stat din Phenian ar fi prezentat o rachetă despre care Coreea de Sud susţine că, pe 16 martie, a explodat în aer, la scurt timp după lansare.

De cealaltă parte, Coreea de Nord nu a recunoscut public lansarea menţionată..

Totodată, Michael Duitsman, de la Centrul de Studii pentru Non-proliferare „James Martin” din SUA, a susţinut că cel puţin o parte din imaginile prezentate de presa nord-coreană de stat sunt de fapt de la lansarea eşuată din 16 martie, mai degrabă decât de la cea din 24 martie, care a avut loc la ora locală 14:24.

În pozele şi imaginile video prezentate oficial de Coreea de Nord, racheta Hwasong-17 apare lansată de pe un vehiculul transportor cu 22 de roţi, pe aeroportul din Phenian.

„Umbra transportorului se potriveşte mai bine cu o lansare de dimineaţă, decât cu una care ar fi avut loc la amiază”, a transmis Michael Duitsman pe Twitter.

Oficiali anonimi citaţi de presa sud-coreană examinează şi o altă posibilitate - lansarea unei versiuni mai vechi şi mai mici a rachetei intercontinentale - Hwasong-15 - care a fost testată în noiembrie 2017.

At @JamesMartinCNS, we agree with @ColinZwirko that some of the footage released by North Korea is from the failed test on the morning of March 16 instead of the successful March 24 afternoon test.



The TEL's shadow matches a morning launch much better than an afternoon launch. pic.twitter.com/2uzYo02G52