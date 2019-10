Şase elefanţi au murit încercând să se salveze unii pe alţii dintr-o cascadă în Thailanda

Oficialii spun că incidentul a avut loc după ce un pui de elefant a alunecat în cascada din centrul Parcului.Alţi doi elefanţi au fost găsiţi luptându-se pe marginea unei stânci în apropiere, fiind mutaţi de autorităţi.La această cascadă, cunoscută sub numele "Haew Narok" (Cascada Diavolului), au mai avut loc incidente similare.O turmă de opt elefanţi a murit după ce a căzut în 1992, într-un caz care a atras atenţia naţională.Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation (DNP) din Thailanda a anunţat că oficialii au fost chemaţi la faţa locului la ora locală 3.00, vineri, când un grup de elefanţi a blocat un drum lângă cascadă.Trei ore mai târziu, corpul unui elefant de trei ani a fost văzut la baza cascadei şi alţi cinci se aflau în apropiere.Khanchit Srinoppawan, şeful Parcului Naţional, a declarat pentru BBC că cei doi elefanţi care au supravieţuit vor fi monitorizaţi.Edwin Wiek, fondatorul Wildlife Friends Foundation Thailand, a subliniat că perechea ar putea avea probleme în a ajunge la maturitate din cauza faptului că au nevoie de protecţia unei turme şi de găsirea hranei.În jur de 7.000 de elefanţi asiatici rămân în Thailanda, cu peste jumătate dintre ei care trăiesc în captivitate.