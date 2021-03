Vlad Ciobanu, în vârstă de cinci ani, l-a emoţionat până la lacrimi pe Florin Călinescu cu o poezie patriotică - VIDEO

Băieţelul vine din Republica Moldova şi se află pentru a doua oară pe scena de la Românii au talent. Anul trecut, Vlad Ciobanu a reuşit să câştige premiul de originalitate în valoare de 10.000 de euro. De această dată, micuţul a recitat cu mult patos o poezie patriotică intitulată: Ne-aţi vândut între străini. La final, toţi cei patru membri ai juriului, Andra, Andi, Alexandra Dinu şi Florin Călinescu, s-au ridicat în picioare şi l-au aplaudat pe Vlad Ciobanu.

„Îmi place foarte mult, eşti foarte talentat, eşti foarte curajos şi mult succes în continuare, să realizezi toate visele tale şi tot ceea ce îţi doreşti şi să crezi în tine, aşa cum crezi acum”, i-a spus Alexandra Dinu.

Copilul-minune din Republica Moldovaa mărturisit că ştie peste 150 de poezii şi că poate recita neîntrerupt timp de 10 ore. Băieţelul i-a mărturisit lui Florin Călinescu că vrea să devină preşedinte şi actor.





„Sunt Vlad Ciobanu, am cinci ani şi vin din Chişinău. Am mai fost la Românii au Talent, anul trecut, am recitat poezii, acum o să recit tot poezii. O poezie ca să îţi iasă bine trebuie să faci poezia cu gesticulaţie şi cu intonaţie, să nu te prosteşti. Mie îmi place să spun poezii că mie îmi place să vin la Românii au Talent că este o scenă mare şi mie îmi place pe scenă”, a spus copilul.

A învăţat alfabetul la doar doi ani

Concurentul de la „Românii au talent” a învăţat alfabetul la vârsta de doi ani, iar un an mai târziu număra până la 100. Pasiunea pentru recitat poezii vine de la tatăl lui, care obişnuieşte să-i recite poeme seara, înainte de culcare, potrivit mărturisirilor acestuia.

Părinţii i-au făcut lui Vlad şi un canal de Youtube, unde este urmărit de aproape 50.000 de persoane, declarând la un moment că poeziile sale preferate sunt cele ale lui Florin Piersic.

Băieţelul a fost invitat anul trecut la Ambasada României din Republica Moldova pentru a fi medaliat de ambasador. Vlad Ciobanu nu a cheltuit cei 10.000 de euro, familia sa punându-i într-un cont de economii pentru a-şi achiziţiona o casă la vârsta potrivită.