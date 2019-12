VIDEO Mukinka este câştigătorul iUmor. Cheloo: „Glume făcute cu cap!“

Mukinka Chibanga, din Zambia, a câştigat premiul de 20.000 de euro şi titulatura de cel mai talentat comediant după ce a primit cele mai multe voturi din partea telespectatorilor în finaal „iUmor“, de la Antena 1.

Numărul de stand up al câştigătorului iUmor a fost o combinaţie între engleză şi română, însă, de remarcat este faptul că expresiile rostite în limba română nu au fost la întâmplare, ci doar acelea care sunt specifice românilor.

Mukinka Chibanga a vorbit despre tradiţiile românilor, comportamentele lor şi a povestit într-o manieră foarte amuzantă cum este viaţa unui bărbat de culoare în România.

„Eu sunt şocat de cât umor are acest băiat. Mi se pare că este un om vesel, inteligent, care chiar ştie să construiască un număr de stand up folosind lucruri amuzante, defecte de la un popor cu care nu are legături de sânge sau culturale. Mie îmi place foarte tare, glume făcute cu cap! Ai fost o revelaţie“, a comentat Cheloo.

Mukinka este căsătorit cu o româncă şi în ianuarie va fi tatic de fetiţă.