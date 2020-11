VIDEO Loredana, apariţie surpriză la „Chefi la cuţite“. A gătit, dar a şi dansat pe masa juriului

Pasionată de karma yoga, Loredana (50 de ani) a călătorit de multe ori în India şi a mărturisit că a luat chiar şi lecţii de gătit mâncare ritualică indiană.

"Voi încerca să-i seduc prin bucatele mele", spune Lori.

Întrebată de Gina Pistol cum a fost perioada izolării pentru ea, diva a răspuns: "Am stat în casă. Efortul acesta e prea mic pentru cât de mult ţin la familia mea. A fost o perioadă interesantă. Timp de două luni şi ceva nu am avut niciun concert cu public. Nu am avut atât de multă pauză de când am început să cânt, de la 14 ani. Îmi lipseşte scena, este spaţiul meu sacru, este paradisul meu."

Pasionată de gătit, Lori şi-a exersat şi talentul în bucătărie.

"E bine câteodată să stai în pijamale şi să găteşti. Îmi place să încerc orice nebunie pe lumea asta pentru că sunt foarte curioasă. Am mâncat şi meduze şi scorpioni şi greieri, îmi plac foarte mult insectele (râde). Eu gătesc de când mă ştiu şi chiar am trăit într-o atmosferă din asta în care toată lumea din familia mea se pricepea şi făcea bucate. Ambele mele bunici găteau senzaţional, iar mama mea a moştenit acest har, chiar şi tata. Prietenii mei şi toţi cei care au mâncat de pe mâna ei au ţinut-o minte. Ea e specializată pe bucate tradiţionale", a povestit cântăreaţa. "Călătorind în toată lumea, mi-am zis că trebuie să învăţ lucruri pe care ea nu le ştie. Am fost foarte mult în India şi am descoperit dragostea pentru mâncarea indiană. Chiar am luat lecţii de la doi bucătari care gătesc ayurvedi. Voi face un mic dejun indian", a mai spus Lori înainte să se apuce de gătit. Iar cei trei chefi au fost chiar impresionaţi de rezultat.

Înainte să afle dacă va primi un cuţit din partea chefilor, Loredana a făcut ce ştie ea cel mai bine: să cânte. Şi-a făcut intrarea cântând piesa "Cristina". Diva a făcut un show complet şi a dansat pe masa celor trei chefi. La final, a primit cuţitul aşteptat şi a intrat în competiţia de gătit de la Antena 1. Puteţi viziona momentul aici.

Loredana a făcut show la Chefi la cuţite FOTO Antena 1

Loredana a făcut show la Chefi la cuţite FOTO Antena 1