VIDEO iUmor: Bogdan Mălăele, număr de senzaţie în care a glumit pe seama faptului că este fiul lui Horaţiu Mălăele

Sezonul 8 „iUmor“ a revenit pe micile ecrane, iar invitatul special al primei ediţii a fost actorul şi comediantul Bogdan Mălăele. El a stârnit hohote de râs făcând glume pe seama faptului că este fiul unui mare actor.

„După cum nu se vede, eu sunt Bogdan Mălăele, a se confunda cu celebrul actor. Creează un fel de confuzie numele ăsta. Recent m-a oprit poliţia, mi-a cerut actele şi zice: Bogdan Mălăele? Sunteţi cumva rudă cu Bogdan Stelea? Nu, e vorba de Horaţiu Mălăele. E tata. Atât s-a putut. Se putea mult mai bine, au fost speranţe mult mai mari, dar ăsta e rezultatul“, şi-a început Bogdan Mălăele numărul.

El a ironizat şi întrebările care i se pun cel mai despre tatăl lui: „Prima întrebare: cum este să fii fiul lui Horaţiu Mălăele? Este absolut normal să fiu fiul lui Horaţiu Mălăele, pentru că dacă nu eram, mama avea de dat nişte explicaţii. Cine e copilul ăsta? Al cui e? De ce seamănă cu Fuego? A doua întrebare: crezi că-l moşteneşti pe tatăl tău? Asta e întrebarea care mă enervează cel mai rău. Sunt absolut sigur că moştenesc tot de la tatăl meu după ce dă colţul. Eu nu înţeleg cum vine treaba asta cu moştenitul. Taică-miu a făcut un liceu de arte, a făcut o facultate de actorie, un master, un doctorat, a citit mii de cărţi, a lucrat 30 de ani să fie unul dintre cei mai buni actori din ţară, iar eu ar trebui să moştenesc toate astea la naştere. Ca un stick USB de 4 kile scos din mamă: poftiţi, doamnă, i-am pus actorie, dar vedeţi că-i ocupă toată memoria, nu mai are loc de mare lucru, poate un sport uşor, ceva gen alergare. Ne pare rău, doamnă, aţi vrut actorie de mare calitate, îi ocupă toată memoria. Şi la şcoală o să fie varză. Şi a avut dreptate“.

Bogdan Mălăele a continuat cu o amintire cu tatăl lui din copilărie: „În primul rând, eu n-am ştiut ce înseamnă şcoala. Eu am crezut că merg la şcoală cum mergem acum la Mamaia, stăm o zi şi nu mai trecem niciodată pe acolo. Eu am crezut că prima zi de şcoală e ultima zi de şcoală. La sfârşitul zilei mi-am luat adio de la toţi colegii. M-am întors acasă şi m-a întrebat mama cum a fost. «Nu mi-a plăcut deloc». «Ei, lasă că te obişnuieşti tu». «Cum adică mă obişnuiesc?». «Păi aşa, cu anii». «Câţi ani?» «12». La mine atunci s-a instalat prima depresie, la 7 ani. M-am dus a doua zi la şcoală şi nu voiam să scriu, nu voiam să învăţ, nu voiam să fac absolut nimic, pur şi simplu stăteam în bancă şi începusem să număr 12 ani. Profesoara a venit la mine şi m-a întrebat: «Bogdan, tu de ce nu scii?» Eu, având actorie pe hard, ajunsesem la proverbe şi i-am zis: «Doamnă, câinele moare de drum lung şi prostul de grija altuia». Răspuns care a deranjat-o, surprinzător, şi m-a şi dat afară din clasă, pentru că eu îmi doream mult să fiu acolo. Seara a şi sunat acasă: «Domnule Mălăele, vă rugăm foarte frumos să disciplinaţi copilul». Acum, dacă nu ştiţi, în anii ’90 «să disciplinezi copilul» însemna să-l baţi până nu mai mişcă. Tata a ascultat-o şi i-a spus cu vocea lui: «Doamnă, mie mi se pare genial ce a spus Bogdan , iar eu nu o să-mi bat niciodată copilul». După care a închis telefonul, mi-a zâmbit şi m-a rupt cu bătaia, m-a spart. Nu ştiu dacă aţi luat vreodată bătaie şi în timp ce luaţi bătaie să vă gândiţi: mamă, ce bătaie iau! Eu nu luam bătaie cu nuiaua, cu cureaua, nu, eu luam bătaie intelectual, ca la carte, am luat bătaie cu Hamlet, care are 378 de pagini. Vă daţi seama că la vârsta aia mie cel mai frică mi-era de Fraţii Karamazov, că mă gândeam că sunt mai mulţi. Bă, şi nici nu puteam să mă supăr. Totuşi, te bate Horaţiu Mălăele“.

Membrii juriului, Cheloo, Delia şi Bendeac, s-au declarat impresionaţi de Bogdan Mălăele şi au declarat că este unul dintre cele mai bune momente ale unui invitat special pe scena „iUmor“.

„Am fost fascinat de el. E clar că îi calcă pe urme lui Horaţiu Mălăele“, a fost de părere Cheloo.

„În general, când eşti fiul unui mare actor e foarte greu, e o povară uriaşă, mai ales dacă eşti copilul unui om care a făcut multă comedie, care este un geniu al comediei. Oricum ai da-o, te compară lumea. şi când am văzut că vorbeşte despre elefantul din cameră, despre faptul că este fiul tatălui lui şi ce implică asta, mi s-a părut extraordinar, mi s-a părut foarte inteligentă alegerea. Mi s-a părut atât de bun!“, a declarat şi Mihai Bendeac.