VIDEO Andreea Marin, roast surpriză la iUmor: cum a ironizat-o pe Mihaela Rădulescu

A stârnit ropote de aplauze, iar juraţii au fost de-a dreptul şocaţi când Andrea Marin a intrat pe secena „IUmor“. „Am fost şocată, marcată, uimită s-o văd pe Andrea Marin în platou“, a mărturisit Delia Matache.

Şi-a început roastrul ironizând-l pe Mihai Bendeac, despre care a spus că nu are nicio explicaţie pentru modul în care a reuşit în televiziune şi teatru. „Dragul meu, ai reuşit în televiziune, ai reuşi în teatru, ce să-ţi mai spun, pentru toate astea n-am nicio explicaţie. Am vorbit cu mamam ta şi mi-a spus că atunci când erai tu mic, tatăl tău credea că n-ai nicio şansă ca actor. Ce vizionar tatăl tău, să-l pupi din partea mea. Bine, acum, în televiziune nu-ţi trebuie neapărat un talent special şi tu ai demonstrat asta din plin“, a glumit Andreea Marin pe cena IUmor.

Pentru Delia a avut mai mult cuvinte de laudă, spunând că este „un om cu un suflet mare, bun, o fată foarte generoasă“ şi că este un model. Devenind ironică, a mărturisit că atunci când merge la coafor arată poza a cântăreţei şi spune „Oricum, dar aşa, NU!“.

Cheloo nu a beneficiat de prea multă atenţie din partea Andreei Marin, despre acesta supunând:„ Lucruri extraordinare am de spus, dar le voi spune cu altă ocazie. Eventual la o gală cu o tematică legată de….ce să mai, legată şi anesteziată. Muzica ta a inspirat generaţii întregi de tineri care s-au simţit eliberaţi, mai ales acum de când cu recursul ăsta compensatoriu.“

Nici Mihaela Rădulescu nu a rămas neironizată: „Am doi câini, două pisici pufoase, păsărele multicolore şi o veveriţă. Nu am chiar o fermă, încă nu am ajuns chiar atât de departe, e doar un vis în acest moment. Nu oriciune poate să-l atingă cu mâna. Dar să mă retrag undeva unde să am ferma mea, când nu-mi mai rămâne nimic altceva de făcut, mă gândesc că este o variant foarte bună“, a spus Andrea MArin, făcând referire la apariţia rivalei sale în emisiunea „Ferma vedetelor“. „Să nu mă căutaţi, n-o să-mi iau niciun telefon la mine pentrun că numai necazuri îţi aduce tehnologia asta, mai ales când eşti ascultat.“, a spus Andreea Marin pe scena IUmor.

Deşi are o experienţă de 25 de ani în televiziune, Andreea Marin mărturiseşte că a avut, la rândul său, emoţii: „E o ipostază în care nici eu nu m-am văzut până acum, dar alţii?! Avem nevoie uneori să ieşim din pielea noastră şi să intrăm în altă piele... Îmi place să râd cu poftă, să mă simt bine alături de oameni dispuşi să ia viaţa peste picior. Să ne distrăm, pentru că viaţa e scurtă şi vrem să ne şi simţim bine. Mereu am emoţii când intru pe scenă şi poate pare curios, pentru că pentru mine sunt mai bine de 25 de ani de experienţă, dar eu cred că atunci când nu mai ai emoţie în meseria asta, nu o mai faci bine, nu mai reuşeşti să transmiţi şi să ajungi la inimile oamenilor“.

