SURVIVOR 2021. Mellina şi Cătălin Moroşanu, surprize la revenirea în ţară! Cine i-a aşteptat la aeroport

Cântăreaţa, despre care s-a speculat că ar fi avut chiar o relaţie cu Musty la “Survivor”, a fost vizibil ermoţionată să-i revadă pe cei doi foşti colegi după cele trei luni petrecute în jungla din Republica Dominicană. Artista a fost nominalizată împreună cu Sorin şi a fost eliminată din competiţie, în urmă cu aproape o săptămână.

Mellina:” Am trăit ca nişte animale!”

“Am stat patru luni aproape în Republica Dominicană şi nu mai aveam răbdare să ajung. A fost cea mai dură experienţă, în care mi-am resetat nişte convingeri din viaţa mea. Ne-am dat seama cât de binecuvântaţi suntem şi câte lucruri minunte avem, cum ar fi părinţii, faptul că avem un acoperiş deasupra capului. Am trăit ca nişte animale şi a trebuit să supravieţuim. Cel mai greu a fost să nu ştiu nimic despre familie, dacă sunt bine. Pentru mine călătoria se terminase şi am luptat până la ultima celulă. Asta am fost eu. Mi-e greu să îmi dau cu părerea pe cine văd în finală. Lucrurile se pot schimba oricând, dar cel mai bun să câştige”, a declarat Mellina de la Războinici , după ce a revenit în România, la Kanal D.