SURVIVOR 2021: Certuri, intrigi şi o nominalizare surpriză în echipa Faimoşilor

În inferioritate numerică şi cu mai multă linişte în echipă, Războinicii sunt pe val la Survivor România 2021. În ediţia difuzată vineri seara, la Kanal D, am asistat la o nouă victorie a Războinicilor, aşa că Faimoşii au fost nevoiţi să facă nominalizări. Rezultatele arată aşa: 4 voturi pentru Sebastian, 2 voturi Culiţă, 1 vot Ştefan, 1 vot Zanni. "Nu mai deschidem şi ultimul vot din urnă, pentru că matematic Sebastian este nominalizat spre eliminare", a anunţat prezentatorul Dan Pavel. Sebastian nu a comentat decizia colegilor, dar a ţinut să îl laude pe Zanni atât din punct de vedere social, cât şi sportiv. "Am fost un tip destul de realist şi sunt şi oricât de bun am fost pe traseu şi social, competiţia asta merită s-o câştige Zanni. El are toate calităţile, şi sportive şi umane şi tot ce vrea el", a spus Sebastian Chitoşcă.