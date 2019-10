Sosia unui actor cunoscut din „Game of Thrones“, concurent la „Chefi la cuţite“: cum arată tânărul FOTO VIDEO

În ediţia din 14 octombrie a show-ului „Chefi la cuţite“, Matei Popovici a uimit juriul datorită asemănării sale izbitoare cu actorul John Bradley, Sam din „Game of Thrones“.

„Ţi-a zis cineva că semeni foarte bine cu un actor din «Game of Thrones»? Băi, eşti 1 la 1. Pot să fac o poză cu tine?“, a fost prima reacţie a lui Chef Florin Dumitrescu.





Matei Popovici are 21 de ani, este student la două facultăţi, la Arhitectură şi la Informatică, şi locuieşte în Bucureşti. Este pasionat de gătit, fizică, arhitectură şi informatică.



„Când eram în clasa a şasea am descoperit modelarea 3D. Tatăl meu a lăsat laptopul deschis şi era un program de modelare. De atunci m-a prins această pasiune“, a povestit concurentul care la 16 ani a participat la un concurs organizat de NASA, la care a câştigat patru premii.

„Tema proiectului a fost să construim un habitat pentru oameni în spaţiu. Noi am început în clasa a noua, dar noi am participat la grupa de clasa a 12-a. Eu eram mai mult pe grafică 3D şi noi am fost printre primii din concurs care au venit cu filme randate TV“, a mai adăugat el.

Pentru juriu a pregătit friptură de vită cu sos gorgonzola şi legume sote, cu sos de soia. Din plăcerea de a găti carne şi din cauza faptului că în comerţ carnea maturată este destul de scumpă, Matei şi-a luat un frigider şi i-a montat un ventilator pentru circularea aerului, un senzor de temperatură şi umiditate: „Aşa am reuşit să îmi prepar acasă propria carne“.