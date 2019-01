Solicitarea unui membru CNA privind decizia de a întrerupe emisia Realitatea TV: „Am încredere în înţelepciunea colegilor mei“

Şase membri ai CNA au decis întreruperea pentru 10 minute a emisiei Realitatea TV drept sancţiune pentru modul în care postul a reflectat evenimentele din timpul şi de după protestul Diasporei din 10 august.

Alexandru Kocsis, membru al CNA şi purtător de cuvânt al Tineretului Naţional Liberal, a scris pe Facebook că va cere rediscutarea deciziei în şedinţa de joi.

„Întrucât nu am putut fi prezent la şedinţa CNA de astăzi (marţi, 15 ianuarie - n.r.) şi nici prin cap nu mi-a trecut că noii mei colegi ar putea da o sancţiune atât de severă postului Realitatea TV pentru evenimente vechi de cinci luni şi nejudecate atunci când ar fi avut, cu adevărat, sens, am luat decizia de a solicita rediscutarea cauzei în şedinţa de joi. Eu reprezint un singur vot şi doar votul meu nu poate schimba decizia luată astăzi împotriva Realităţii TV, dar argumentele poate vor reuşi. Am încredere în înţelepciunea colegilor mei şi în faptul că vor să scape aceasta instituţie de eticheta de instituţie puternic politizată pe care a pus-o publicul în ultimii ani. Eu unul vreau şi la mine veţi vedea consecvenţă indiferent de radiodifuzorul aflat în discuţie“, a scris Alexandru Kocsis pe pagina de Facebook.

. Dacă Realitatea TV s-a ales cu întreruperea emisiei timp de 10 minute, România TV a primit o amendă de 15.000 de lei, în timp ce Antena 3 nu a fost sancţionată în niciun fel, scrie Paginademedia.ro

Propunerea de a fi întreruptă emisia Realitatea TV a fost făcută de membrul CNA Radu Călin Cristea, cel care s-a considerat chiar îngăduitor, potrivit sursei citate. „Voiam să spun că am făcut această propunere cu tragere de inimă că nu mă simt deloc confortabil că am făcut-o. Cred că noul CNA ar trebui să dea semnale mai puternice în piaţă acolo unde socoteşte că e încălcată legea. M-am frământat între 200.000 de lei (amenda maximă – n.r.) şi oprirea emisiei. Am socotit că o amendă de 200.000 de lei ar fi mai dură şi mai usturătoare decât o întrerupere de emisie“, a explicat Radu Călin Cristea.

După ce Realitatea TV şi-a anunţat telespectatorii că joi, 17 ianuarie, timp de 10 minute, în intervalul 19.00-19.10, emisia va fi suspendată, potrivit unei decizii a CNA , sancţiunea venind pe fondul modului în care a fost reflectat mitingul Diasporei din 10 august, care s-a soldat cu violenţe, ActiveWatch a publicat pe pagina de Facebook un mesaj prin care condamnă această hotărâre.