Se termină „Trăsniţii“, serialul românesc care a ajuns în Cartea recordurilor

Serialul „Trăsniţii“, de la Prima TV, ajunge la sfârşit, după mai bine de 1800 de episoade. Sezonul cu numărul 34 al sitcomului va fi şi ultimul, au confirmat oficialii postului TV, potrivit Pagina de Media.

Cel care a făcut primele declaraţii despre sfârşitul serialului a fost unul dintre actori, Toni Ionescu, care îl interpretează pe Mârlanu, chiar pe canalul lui de YouTube. Acesta a discutat într-un live cu actorul Cătălin Delca, iar fanii l-au întrebat de viitorul serialului. Mârlanu a spus că acesta este ultimul sezon, iar ultima zi de filmare a fost pe 4 noiembrie.

„Se pare că se termină cu Trăsniţii“, ăsta va fi ultimul sezon. S-ar putea să facem altceva în loc de asta, dar nu se ştie sigur. Deocamdată totul e în aer aşa, dar se pare că serialul se termină.Azi (n.r. 4 noiembrie) a fost ultima zi de filmări. Orice început are şi un sfârşit.“

De asemenea, Toni a vorbit şi despre ce îşi propun noii patroni de la Prima TV:

„Deocamdată nu s-a stabilit o schemă de programe. Nu ştim ce se va întâmpla. Ce e clar e că vom avea transmisii de fotbal pe Prima, care erau până acum pe Look TV. Deci pe asta se axează postul, în general. Se vor axa pe sport, în principiu pe fotbal. Ce ştiu sigur e că bucătarul Horia Vîrlan va avea o emisiune, dar în rest nu se ştie absolut nimic.“

De asemenea, actorul şi producătorul sitcomului, Grig Chiroiu (preşedintele Pupăză) a declarat pentru Paginademedia.ro că sunt filmate episoade până în decembrie, lună la sfârşitul căreia se termină, oficial, sezonul Trăsniţii. El a lăsat să se înţeleagă că serialul ar putea continua, dacă nu la Prima TV, „în altă parte“.

Un sitcom de Cartea recordurilor

În urmă cu 5 ani, Cartea recordurilor desemna sitcomul Trăsniţii drept cel mai longeviv din lume, producţia românească surclasând animaţia The Simpsons, care deţinuse până în acel moment recordul mondial. În 2015, cu un număr total de 1345 de episoade, însumate sub cele trei denumiri sub care serialul a fost difuzat de Prima TV, respectiv Trăsniţi în N.A.T.O, Trăsniţi din N.A.T.O şi Trăsniţii, sitcomul produs de Grig Chiroiu a intrat în Guinness Book doar cu cele 689 de episoade, înregistrate în acel moment sub titulatura de Trăsniţii.

„Au trecut cinci ani în care noi suntem tot aici şi continuăm să fim în Cartea recordurilor cu speranţa că nu ne va depăşi nicio altă producţie de televiziune din lume. În această toamnă depăşim 1800 de episoade şi cred că nu ne vom opri aici", declara optimist „Pupăză“, în urmă cu două luni.

Povestea Trăsniţilor a început în anul 2003 cu „Trăsniţi în N.A.T.O.“, serial ce urmărea cu umor peripeţiile soldaţilor români, înregimentaţi în prima unitate N.A.T.O. de pe teritoriul României. Şi au luptat soldaţii pe frontul de la Prima TV până în sezonul 9, când şi-au aruncat unitatea în aer şi au fost daţi afară din serviciul militar. Astfel şi-au început viaţa civilă şi au devenit „Trăsniţi din N.A.T.O.“. Din sezonul 13 şi-au spus simplu „Trăsniţii“ şi au bătut recordul absolut al sitcomurilor româneşti.

Acţiunea urmăreşte viaţa următoarelor personaje: Mârlanu Ferdinand, Chiorete Ilarie, Pupăză G. Grigoraş, Paliu, Costel Gogoaşe, Vandame Cucu, Ema Cucu, Mateescu, Poponeţ, Teo Diliman, Sofia, Betty şi Frosa Gogoaşe Patronul.

Prima TV a fost cumpărată de compania românească Clever BusinessTransilvania, deţinută de Adrian Tomşa. El este acţionarul majoritar al Clever Media Network, companie care deţine televiziunea Look Plus, canalele sportive Look Sport, Look Sport 2, Look Sport 3, Look 4K, televiziunile tematice Agro TV, Profit.ro dar şi site-urile looksport.ro, lookplus.ro, lookmedica.ro, agro-tv.ro şi profit.ro.