PRO TV va difuza serialul ucrainean „Servant of the people”, în care Volodimir Zelenski joacă rolul principal

„De mulţi ani, Eccho Rights s-a bucurat de relaţii minunate şi fructuoase cu parteneri din Ucraina şi suntem devastaţi de ceea ce s-a întâmplat în ultima săptămână. Gândurile noastre se îndreaptă către prietenii noştri apropiaţi din Kiev.

În calitate de distribuitori internaţionali ai serialului «Servant of the People», creat de preşedintele Zelenski şi care îl are în rol principal, poziţia Eccho Rights este că cel mai bun sprijin pe care industria globală de televiziune îl poate oferi Ucrainei astăzi este să împărtăşească această poveste.

Serialul este o comedie, dar şi un document important de unde provine Zelenski. Preşedintele său fictiv este un om normal, care îşi dezvoltă rolul de lider eroic şi adorat. În timp ce scenariul lumii reale cu care se confruntă Zelenski şi poporul ucrainean este mult mai sumbru şi îngrozitor decât comedia serialului. Există paralele evidente cu situaţia din lumea reală, iar «Servant of the People» este o piesă fascinantă, importantă şi istorică a televiziunii. O serie de radiodifuzori majori au convenit deja asupra licenţelor serialului în ultima săptămână, inclusiv Channel 4 în Marea Britanie, MBC în Orientul Mijlociu, ANT 1 în Grecia şi PRO TV în România. Trei sezoane ale serialului, precum şi un lungmetraj sunt toate disponibile pentru licenţă de la Eccho Rights.

Trei sezoane ale serialului, precum şi un lungmetraj sunt toate disponibile pentru licenţă de la Eccho Rights.

În cele din urmă, Eccho Rights a eliminat toate serialele deţinute şi produse de Rusia din catalogul nostru. În solidaritate cu Ucraina, trebuie să luăm toate măsurile punitive disponibile în lupta împotriva Rusiei”, este anunţul făcut de compania de distribuţie, pe Instagram.