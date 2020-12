Paul McCartney anunţă un serial documentar despre activitatea sa

Un trailer, în alb şi negru, îl arată pe McCartney la repetiţii cu producătorul Rick Rubin, cunoscut pentru colaborările sale cu Johnny Cash şi Beastie Boys. Împreună, cei doi remixează melodii ale formaţiei The Beatles ("Come Together", "Michelle") şi povestesc debutul lor.

"McCartney III" este a treia parte a tripticului, din care primul album solo intitulat "McCartney" a fost lansat acum 50 de ani. "McCartney II" a urmat zece ani mai târziu, în 1980.

"McCartney" şi "McCartney II" sunt două dintre cele mai cunoscute albume ale cântăreţului din Liverpool. Conţin mai multe melodii considerate capodopere, precum: "Maybe I'm Amazed" sau "Coming Up".

"McCartney III" este al 18-lea album solo al său după "Egypt Station", care l-a propulsat în 2018 în fruntea clasamentului de referinţă al celor mai bine vândute albume în Statele Unite, Billboard, pentru prima dată în 36 de ani.