Motivul pentru care Radu Banciu renunţă la emisiunea de la B1 TV: „Nu pot lupta împotriva nedreptăţilor“ VIDEO

Radu Banciu a vorbit, în cadrul ediţiei din 7 iulie a emisiunii de la B1 TV pe care o realizează, „Lumea lui Banciu“, despre decizia lui de a renunţa la show-ul nocturn de revista presei.

Realizatorul TV a explicat că neînţelegerile cu CNA au reprezentat contextul încheierii emisiunii, deoarece „nu poate lupta împotriva nedreptăţilor CNA“, considerând că instituţia se răzbună pe el amendându-l.





„Câtă ură să aduni în tine? Suntem într-un film de proastă calitate, aşa cum am spus-o, nu putem să luptăm împotriva nedreptăţii. Eu nu mă pot bate cu asta şi tocmai de asta am spus. Mă duc în altă parte. Nici nu pot să trag televiziunea asta după mine în mocirla acestor dispute, că ăia sunt frustraţi că mă văd pe mine singurul realizator, singurul om corect căruia îi pasă, singurul om care se implică în România“, a declarat Radu Banciu.

„Eu nu sunt Dan Diaconescu să trag postul ăsta după mine. El a fost condamnat de Justiţia din ţara lui, eu sunt un om corect, cinstit, mai corect decât fiecare membru CNA în parte, atât că ei sunt răzbunători, au pierdut toate bătăliile şi acum nu mai ştiu cum să îi împace pe cei care care i-au «pompat» pe nedrept, şi atunci mă plesnesc pe mine. Dar încă o dată, în niciun caz în care m-aţi condamnat nu aţi avut dreptate. Iar asta cu limbajul nu este la latitudinea unor împăiaţi, care să stabilească dacă eu am folosit un limbaj corect sau nu“, a mai explicat Banciu.

Radu Banciu a mărturisit că nu consideră că a pierdut toate bătăliile, dimpotrivă: „Sunt aici, le mulţumesc celor care au acceptat să îmi spun părerea. Ce am avut de spus, eu consider că am spus. Dacă or fi alţii care vor veni şi vor fi mai deştepţi, mă îndoiesc, mai bine pregătiţi, mă îndoiesc, mai cinstiţi, mă îndoiesc, dar nu mi-ar displăcea, să ducă mai departe această bătălie, că în momentul de faţă nu o mai duce nimeni. Deci eu dacă mâine plec din televiziune, nu mai este nimeni în România de astăzi care să ducă o luptă corectă cu clasa politică, cu societatea, cu economia, cu agricultura, cu turismul, cu ce înseamnă România de astăzi“.

„Singurul segment taxabil, în opinia acestor oameni, este televiziunea, dar numai televiziunile care nu le convin lor. Televiziunile care le convin pot să spună ce vor, pot să trăiască cum vor. Eşti Adrian Sârbu, poţi să ai datorii de 32 de milioane de euro, primeşti cinci licenţe de televiziune“, a spus Radu Banciu.

Înainte de a vorbi despre motivul pentru care renunţă la emisiune, Banciu aduce în discuţie Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA), care ar fi „închis ochii“ faţă de Adrian Sârbu, care deşi ar avea datorii de 32 de milioane de euro, deţine licenţe TV, şi pune întrebări retorice despre cum a verificat CNA dosarele acestuia.

De asemenea, el a criticat postul Pro TV pentru că a cheltuit finanţările de la stat obţinute în 2002 „pentru cultură“, în valoare 276 de miliarde de lei, pe „manele şi telenovele, pe scurt“, în loc de a promova un serial care „să îi pună pe gânduri pe tinerii României, să îi înveţe istorie, să le traseze viitorul sau trecutul şi nu s-a interesat de cultură în niciun fel, a mers doar pe profit“.

„Cum poate un individ ca Adrian Sârbu să obţină licenţă pentru televiziuni? Cum este posibil ca o instituţie cum este CNA şi care ar trebui să se documenteze, nu să vină la serviciu nefăcând nimic, doar ca să taie frunze la câini, i-a putut accepta unui asemenea om solicitarea de licenţă pentru patru televiziuni?“, a spus Radu Banciu.

Radu Banciu a anunţat că emisiunea se va încheia în curând în ediţia din data de 4 iulie: „Eh, nu vom mai rămâne multă vreme aşa pentru că nu o să mai fim, în orice caz. Dar astăzi, pentru că este o zi de sărbătoare, şi pentru că încă nu m-am consultat cu cine trebuie, nu o să intru în amănunte. Dar, în orice caz, n-o s-o mai lungim, dragi prieteni. Şi vă spun asta absolut calm şi liniştit. Este un anunţ final. Deci, această emisiune nu va mai continua la un moment dat. Decizia este deja luată şi ea se va termina. Dar, până când o vom duce la sfârşit, o să fim exact aşa cum am fost până acum. Nu se va schimba nimic, doar că am luat deja această decizie, care-mi aparţine numai mie, nu m-am consultat cu nimeni. O anunţ public în această seară, în direct, fără să intru în amănunte, pentru că este zi de sărbătoare. Este decizia mea şi numai a mea, nu poate să fie schimbată de nimeni“.

