MasterChef 2022: Musty Camara a primit şorţul, dar chefii i-au dat şi un  avertisment

Pasionat de mic de bucătărie, Musty a venit alături de iubita lui şi a recunoscut că nu a avut emoţii înainte de a ajunge în faţa celor trei chefi.

„Pasiunea pentru gătit cred că o am de mic. Mereu am stat lângă mama, să tai, să curt, să ajut. Nu sunt obiţnuit să gătesc sub presiune, a fost un pic mai greu, trebuie să mă grăbesc. Nu am avut nicio emoţie cnd am intrat la chefi, mai mult avea iubita mea emoţii”, a spus Musty, la MasterChef.

CONTINUĂ SĂ CITEŞTI PE CLICK.RO