INTERVIU Richard Hammond, despre noua sa emisiune de la Discovery: „A fost dificil de filmat la început, da. Am fost terifiat şi nu am ascuns asta“

Cunoscut din emisiuni „Braniac: Science Abuse“, „Total Wipeout“ sau „Planet Earth Live“, dar mai ales ca parte a trio-ului de prezentatori ai „Top Gear“ şi „The Grand Tour“, britanicul Richard Hammond prezintă pe Discovery Channel o nouă serie fascinantă despre ingineria care stă în spatele celor mai mari structuri din lume, „Megastructuri cu Richard Hammond“.

De la explorarea celei mai mari fabrici de maşini din lume, trecând printr-un avion de marfă uriaş şi prin cel mai lung tunel feroviar, şi ajungând în vârful Burj Khalifa, cea mai înaltă clădire din lume, Hammond face o incursiune prin numeroase proiecte uriaşe, arătându-ne cum au fost produse, cum funcţionează şi care sunt oamenii care stau în spatele realizărilor inginereşti de excepţie.

„Megastructuri cu Richard Hammond“ este difuzată, de pe 8 februarie, în fiecare sâmbătă, de la ora 22.00, pe Discovery Channel.

Richard Hammond porneşte într-o aventură prin toată lumea – din Marea Britanie până în Germania şi apoi în Statele Unite, el îşi asumă misiunea de a explora cele mai mari structuri şi maşinării din lume, intrând în culise pentru a înţelege legile ştiinţei la scară mare. Fiecare episod îl duce într-o nouă locaţie, ca să viziteze o nouă megastructură, să-i cunoască pe eroii anonimi care lucrează în prima linie a acestor proiecte şi să exploreze mecanismele lor de funcţionare prin mai diverse experimente.

Într-un interviu obţinut de „Adevărul“, Richard Hammond povesteşte cum a fost fascinat de ştiinţă, ce a reprezentat pentru el emisiunea de la Discovery, care au fost cele mai mari provocări şi cum şi-a depăşit teama de înălţime.

Cum a început relaţia dintre Richard Hammond şi ştiinţă?

Richard Hammond: Mereu am fost fascinat de cum şi de ce funcţionează lucrurile - încă de când eram mic copil. Erau pe vremea aceea nişte cărţi Dorling Kindersley care aveau diagrame superbe despre cum funcţionează lucrurile. Bunicul meu a lucrat în industria auto, era constructor de autocare. A construit maşini şi poate că am moştenit şi eu puţin de la el. Iubesc procesul prin care oamenii proiectează lucruri pentru alţii cu un scop precis. E o extensie a producerii de unelte şi o găsesc absolut fascinantă în continuare.

Spune-ne câteva cuvinte despre noua emisiune, „Megastructuri cu Richard Hammond“. La ce ne putem aştepta?

Este despre exemple de inginerie a unor structuri uriaşe, de la cel mai mare avion de marfă din lume la cea mai înaltă clădire din lume. Explorăm aceste structuri şi facem cunoştinţă cu oamenii care le fac să funcţioneze. Este, deci, despre inginerie şi despre oamenii care o produc. Am făcut emisiuni de inginerie şi în trecut destul de mult. Este similară, dar diferită.

Ce te-a atras la acest proiect în mod special?

Mereu am fost pasionat de inginerie. De aceea produc şi emisiuni despre maşini, după cum ştiţi. Cred că sunt fascinat de cum ingineria este despre oameni care produc lucruri pentru alţi oameni. De fapt, emisiunile sunt despre oameni la fel de mult cum sunt şi despre inginerie şi ştiinţă. M-am gândit că acesta este un prilej foarte bun de a descoperi mai multe despre această lume, aruncând o privire la cum lucrurile mari sunt diferite de cele normale.

Pentru tine, personal, care a fost cea mai mare provocare realizând emisiunea?

Cred că filmatul structurilor în locaţii diferite. Ele sunt proiectate să fie un vapor uriaş sau o platformă petrolieră, nu sunt proiectate să se facă emisiuni TV pe ele. Astfel, de multe ori, provocarea constă în aducerea echipamentului şi a echipei la locaţie. Ne-a luat două ore şi jumătate să ducem echipamentul la fundul găurii din portcontainerul Maerst Triple E, fiindcă a trebuit să folosim funii ca să urcăm. Câteodată este o întreagă expediţie doar să ajungem unde trebuie să filmăm.

A existat ceva ce ai fi vrut să faci, dar nu a fost posibil din motive de logistică sau nu a ieşit cum ai plănuit?

Nu. Oamenii au fost foarte deschişi. Am fost ambiţioşi, am vrut să ajungem în toate locurile în care de regulă nu poţi ajunge. Am dorit, de exemplu, să trecem de cea mai înaltă platformă de panorame de pe Burj Khalifa şi ne-au lăsat să mergem până în vârf, ceea ce nu se întâmplă în mod normal. La platforma petrolieră am vrut să pilotez submarinul pe care îl folosesc pentru reparaţii şi m-au lăsat. Oamenii au fost foarte cooperativi şi este grozav, fiindcă înseamnă că emisiunea te duce în locuri nemaiîntâlnite şi îţi arată lucruri pe care altfel nu le poţi vedea.

Care este cea mai impresionantă structură mare pe care ai întâlnit-o în cadrul emisiunii?

Fiecare dintre ele are ceva fascinant. Burj Khalifa este cea mai înaltă clădire din lume, dar este construită în Dubai, pe nisip. Nu există piatră sub ea, ci pluteşte pe nisip. Barajul Brenner este incredibil de delicat şi frumos şi ţine milioane de tone de apă în spate. Când am filmat avionul de mărfiuri C-5 Super Galaxy eram acolo cu pilotul, care pilota pentru prima dată. A fost incredibil. Fiecare episod are ceva ce îl face să iasă în evidenţă şi a fost minunat să filmăm fiecare structură.

În materialele promoţionale ai spus că ţi-e frică de înălţimi. Cum te-ai descurcat căţărându-te pe structurile din emisiune? A fost greu să filmezi acolo sau ai trecut peste fricile tale?

E amuzant că mă întrebi. A fost dificil de filmat la început, da. Am fost terifiat şi nu am ascuns asta, după cum veţi vedea în emisiune. În acel episod se va vedea că sunt absolut terifiat. La final, cred că am trecut peste frica de înălţimi. Am fost pe cea mai înaltă clădire din lume şi cred că asta m-a făcut să scap de această frică.

Dintre toate emisiunile pe care le-ai făcut, ai putea spune că „Top Gear“ este în continuare cea mai iconică? Crezi că eşti mai recognoscibil datorită ei?

Proababil că da. Am fost mereu foarte surprinşi de cum a devenit atât de populară în întreaga lume. Suntem foarte recunoscători pentru oportunităţile pe care ni le-a oferit. Eu nu aş fi putut să vorbesc acum despre „Megastructuri cu Richard Hammond“ dacă „Top Gear“ nu m-ar fi propulsat, deci sunt foarte recunoscător.

Care este diferenţa dintre lumea auto şi cea a ştiinţei ingineriei?

Sunt conectate, fiindcă în final ambele sunt despre oameni. Maşinile sunt maşinării pentru transportul persoanelor. Întâmplător, noi le folosim şi pentru a etala lumii ceva despre noi. Cred că în inginerie lucrurile ajung să fie similare. Oamenii construiesc cea mai înaltă clădire din lume pentru că vor să evidenţieze ceva. E o chestie umană, în esenţă. Cele două vor fi mereu conectate şi cred că poţi avea un entuziasm aparte pentru ambele.

În final, care sunt cele mai mari procovări în inginerie pentru care încă nu am găsit soluţii?

Cred că schimbarea climatică este în mintea tuturor şi că înţelegerea şi identificarea impactului nostru asupra mediului înconjurător este un proiect de inginerie în sine. Apoi, trebuie să găsim moduri în care să contribuim pozitiv asupra acestui aspect de-a lungul vieţilor noastre. Trebuie să facem schimbări mari dacă vrem să avem un impact şi acestea trebuie să fie mult mai profunde, nu doar în materie de transport. Altfel, cred că inginerii vor avea în viitor o varietate de provocări - dar trebuie să le privim cu entuziasm. Toţi doresc să ne facă vieţile mai bune, mai curate, mai eficiente şi mai simple. În viitor, inginerii vor avea un rol tot mai mare în vieţile noastre.