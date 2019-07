INTERVIU Mituri despre rechini distruse de protagoniştii noului sezon „Shark Week“: „Sunt prezentaţi ca monştri care atacă pur şi simplu, lucru complet fals“

Noul sezon „Shark Week“ aduce numeroase surprize, punând la dispoziţia telespectatorilor peste 20 de ore de conţinut nou despre prădătorii adâncurilor, pe parcursul unei întregi săptămâni, până pe 4 august, în fiecare seară, începând cu ora 00.00.

Într-un interviu obţinut cu ajutorul Discovery România, Paul de Gelder, supravieţuitor al unei întâlniri cu un rechin, scriitor şi scafandru, şi Joe Romeiro, scafandru-cameraman, premiat pentru filmele despre fauna mărilor şi oceanelor, au dezvăluit secretele din spatele camerelor de filmat şi au dezbătut subiecte legate de lumea fascinantă a celor mai mari prădători din adâncuri.

Ştim că ai fost atacat de rechin. Ne poţi spune câteva cuvinte despre atac?

Paul de Gelder (foto): Au trecut deja zece ani de atunci. Pe vremea aceea, lucram în Marina Australiei ca genist, făceam un exerciţiu subacvatic anti-terorism în portul din Syndney. Era dimineaţă şi înotam la suprafaţă. Brusc, a apărut un rechin-taur care mi-a smuls mâna dreaptă cu totul şi m-a muşcat de tendonul piciorului drept, care, ulterior, a trebuit să fie amputat. A fost o experienţă îngrozitoare, iar cea mai mare teamă a mea s-a adeverit.

Cum ţi s-a schimbat viaţa după atac?

Paul de Gelder: Complet. Dacă înainte de atac eram scafandru activ în marină, după am devenit profesor şi le explicam cursanţilor cum să facă lucruri pe care eu nu le mai puteam face. Aşa că până la urmă am părăsit marina, am ieşit din zona de confort şi am devenit speaker motivaţional. Ceea ce e uimitor privind înapoi, având în vedere că vorbitul în public era a doua cea mai mare temere a mea, prima fiind exact cea despre care vă povesteam mai devreme.





În ciuda a ceea ce ţi s-a întâmplat, militezi pentru protejarea rechinilor. Sunt cu adevărat în pericol de dispariţie?

Paul de Gelder: Populaţiile de rechini sunt din ce în ce mai reduse. Câteva sute de milioane de rechini cad pradă anual pescuitului sportiv, comercial sau ilegal. Dacă nu facem ceva curând, aceste creaturi minunate riscă să dispară complet.

Ce crezi că îi face pe rechini să fie atât de speciali?

Paul de Gelder: Rechinii sunt incredibili, mai ales că sunt atât de evoluaţi încât au devenit cel mai mare prădător al oceanului. Ei există în propriul lor regat, pe care noi oamenii îl putem vizita şi din care putem face parte, ceea ce nu se întâmplă în cazul niciunui alt prădător. Nu poţi ieşi la o plimbare cu un urs, un lup, un leu sau un tigru. Dar aceste animale, aceşti prădători ne vor permite să mergem în mediul lor şi să convieţuim cu ei. Acesta este lucrul care mă fascinează şi mă face să fiu atât de fericit că sunt parte din această experienţă alături de Discovery.

Cum ai devenit pasionat de rechini?

Joe Romeiro: Când eram mic, mă uitam la filme cu monştri şi documentare cu prădători naturali, iar în multe dintre acestea erau şi rechini. Aşa că totul a venit natural, pasiunea pentru rechini a crescut odată cu mine şi cu apariţia unor noi filme sau documentare, cum ar fi filmul „Jaws“.

Interacţionezi cu rechinii de câteva decenii. Care e secretul în interacţiunea cu aceşti prădători?

Joe Romeiro: Nu pot spune că există un secret, doar experienţă acumulată în timp. Cu cât petreci mai mult timp cu rechinii, cu atât vei înţelege mai bine cum reacţionează. De altfel, învăţ constant din reacţiile lor şi, aplicând ce mă învaţă, reduc foarte multe din riscurile la care mă expun şi pot explora mai mult.

Ce poţi să ne spui despre „Shark Week“ din cadrul Discovery, având în vedere pasiunea ta pentru rechini?

Joe Romeiro: E ca şi cum ar fi ziua prietenului meu cel mai bun, doar că durează o săptămână! „Shark Week“ este o emisiune incredibiliă, ştiinţifică, dar distractivă. Cum spunea Jacques Cousteau: protejează ceea ce iubeşti. Cred că singurul mod de a-i face pe oameni să iubească ceva este să le povesteşti despre asta, iar „Shark Week“ asta face: spune poveşti extraordinare despre rechini.

Corespunde imaginea pe care o avem despre rechini cu realitatea?

Paul de Gelder: Deloc. În general, media promovează o realitate deformată. Rechinii sunt prezentaţi ca nişte monştri care atacă pur şi simplu, lucru complet fals. Sunt animale în mediul lor natural, iar felul în care reacţionează este complet natural. Omul este cel care le invadează teritoriul.

Joe Romeiro: Rechinii fac parte din ecosistem. Trebuie să învăţăm să respectăm natura cu tot ceea ce face parte din ea. Şi noi facem parte din ecosistem precum rechinii.

Ce ne pregăteşte ediţia de anul aceasta din „Shark Week“?

Paul de Gelder: Multe mituri despre rechini vor fi desfiinţate. Sunt câteva momente pline de suspans pe care abia aştept să le văd. Chiar unul dintre preferatele mele e o secvenţă filmată cu Joe.

Joe Romeiro: Vom afla multe informaţii despre legile rechinilor - cum te comporţi în preajma lor şi cum se comportă ei în jurul tău. Practic, am testat nişte teorii pentru a le arăta oamenilor care sunt reacţiile rechinilor.

Daţi-ne câteva sfaturi de care ar trebui neapărat să ţinem cont în interacţiunea cu rechinii.

Paul de Gelder: Nu te comporta ca şi cum eşti mâncare. Adică nu înota rapid de lângă rechin, nu te agita ca un peşte.

Joe Romeiro: Orice animal de care fugi se va întreba de ce fugi. Animalele se raportează la ceea ce cunosc - mâncarea lor fuge. Aşa că se vor lua după tine. Un alt aspect important - nu înota noaptea. Nu face nimic din ceea ce am făcut noi în această serie!

Paul de Gelder: Nu înota în ape întunecoase sau pe lângă confluenţe cu fluvii şi râuri, pentru că acolo este arealul de vânătoare al rechinului-taur.

Joe Romeiro: Evită zonele în care oamenii curăţă peştii sau pescuiesc.

Episoadele „Shark Week“

• 31 iulie ora 00:00

Reguli şi rechini: Ape periculoase

Patru specialişti în studiul rechinilor îşi pun viaţa în pericol, reconstituind atacuri de rechini reale ca să descopere secretele supravieţuirii, dar fără a folosi cuşti de protecţie.

• 1 august, ora 00:00

Naufragiaţi printre rechini

Paul de Gelder şi James Glancy sar dintr-un avion aflat la 10.000 metri înălţime, ca să afle cum e să se prăbuşească într-una din zonele cele mai izolate şi mai pline de rechini din lume.

• 2 august, ora 00:00

Guadalupe: Zona ucigaşă (Sezon 1, Episodul 1)

În Guadalupe, mari rechini albi dotaţi timp de 18 ore cu camere de filmat, într-un proiect fără precedent, ne arată zonele lor secrete de vânătoare şi tehnicile cu care îşi prind prada.

• 3 august, ora 00:00

Insula rechinilor: Fraţi de sânge

O echipă de exploratori se aventurează pe Insula Fălcilor, în largul coastelor Australiei de Vest, ca să afle dacă doi mari rechini albi recunosc şi preferă compania unei rude de sânge.

• 4 august, ora 00:00

Rămaşi pradă rechinilor

După ce un iaht care se îndrepta spre Florida se răstoarnă într-o furtună izbucnită pe neaşteptate, echipajul pluteşte zile întregi în derivă, în Atlantic, pradă rechinilor-tigru.

