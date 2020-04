Digi24, amendată de CNA în cazul ştirii false despre medicul de la Gerota care ar fi murit de COVID-19

CNA a decis să amendeze postul de ştiri Digi24 care a dat „pe surse“ o ştire potrivit căreia şefa de la Terapie Intensivă a Spitalului Gerota a murit după ce a fost infectată cu coronavirus.

Ştirea falsă, dar rectificată la scurt timp după difuzarea pe post a atras o sancţiune de 5.000 de lei din partea forului audiovizual, potrivit Pagina de Media.

După ce în şedinţa trecută nu au reuşit să se pună de acord, din cauza unei chestiuni juridice, astăzi CNA a rediscutat subiectul. Problema s-a tranşat rapid, iar propunerea de amendă a lui Radu Herjeu, membru CNA, a trecut cu şase voturi.

Reamintim că în şedinţa trecută, care s-a ţinut înainte de Paşte, forul a dezbătut subiectul şi a ajuns la concluzia că postul ar merita doar o somaţie. Totuşi, o somaţie nu a fost posibiliă pentru că Digi24 a mai încasat una în ultimele luni.

Un pasaj din lege spune că după o somaţie pe aceeaşi greşeală trebuie dată o amendă (Digi24 mai avea o somaţie primită în 5 decembrie 2019, iar între timp nu a mai primit vreo amendă), notează sursa citată.

Reamintim că postul Digi24 a difuzat, în urmă cu trei săptămâni, ştirea conform căreia sefa secţiei ATI de la Spitalul Gerota a murit de Coronavirus. Informaţia dată de Digi24 a fost infirmată, la aproximativ o oră, de secretarul de stat Raed Arafat, după cum menţionează organizaţia.

Cum s-a apărat Digi24 în şedinţa CNA

Digi 24 a difuzat informaţia la ora 23:30, venită de la reporterul acreditat pe Sănătate, Carla Tănasie.

„Imediat ce am primit informaţia că ştirea noastră nu este corectă am difuzat rectificarea, în cel mai scurt timp. Am greşit şi recunoaştem, am recunoscut şi public. Am greşit când am difuzat informaţia fără a fi confirmată de Grupul de Comunicare Strategică. Nu ştiu dacă există sau nu circumstanţe. După acest caz avem nişte criterii mult mai clare, nu se mai difuzează asemenea informaţii pe surse.“, a declarat în şedinţă un reprezentant al postului de ştiri.

Pe de altă parte, membrii forului Radu Herjeu şi Doina Rusu au avut opinii tranşante.

„E trist că se întâmplă aşa ceva şi să fim serioşi, s-a întâmplat din goana după audienţă şi din a da primii un breaking-news. Nu se justifică sub nicio formă să nu aştepţi confirmarea, adică nu era o informaţie de interes naţional (eram atacaţi şi românii nu erau informaţi)“, a fost de părere Herjeu.

„Se mai întâmplă în situaţii din astea să fie difuzate informaţii greşite şi apoi să fie rectificate, dar aici e vorba de viaţa unui om. Dacă moare omul şi cu cinci minute mai târziu, nu poţi să dai că a murit. Nu poţi să dai pe surse aşa ceva.“, a spus şi Dorina Rusu.