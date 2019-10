Decizia Pro TV după mesajul postat de Dana Budeanu referitor la Asociaţia Dăruieşte Viaţă

Pro TV a anunţat că, începând cu data de 30 octombrie 2019, colaborarea cu Dana Budeanu a încetat. În textul postat, Pro TV pune accentul pe valorile pe care le are - „onestitate, responsabilitate, pozitivitate“ -, calităţi pe care oficialii postului îşi doresc să le aibă şi partenerii lor.

Reprezentanţii postului au postat pe contul de Facebook decizia pe care au luat-o în legătură cu creatoarea de modă, care era invitat permanent în cadrul emisiunii „Vorbeşte lumea“, unde critica ţinutele vedetelor.

„Începând cu data de 30 octombrie 2019, colaborarea noastră cu Dana Budeanu a încetat. Pro TV este liderul televiziunilor din România şi a susţinut dintotdeauna cauze care au adus schimbări reale în vieţile oamenilor, fie că vorbim despre lupta împotriva cancerului, sprijinirea copiilor abandonaţi sau protecţia mediului înconjurător. Pro TV inspiră românii să fie mai buni prin divertisment de calitate, informaţie şi ne dorim ca valorile pe care le promovăm, printre care se află onestitatea, responsabilitatea, pozitivitatea să se reflecte şi în acţiunile partenerilor noştri“, este anunţul făcut pe Facebook de Pro TV.

Vestea vine după ce Dana Budeanu a postat un mesaj ironic la adresa fondatoarelor Asociaţiei Dăruieşte Viaţă, Oana Gheorghiu şi Carmen Uscatu, care construiesc, din fonduri private, un spital pentru copiii bolnavi de cancer.

Dana Budeanu a scris şi joi, 31 octombrie, un text, pe contul său de Facebook, ca reacţie la controversa creată. Creatoarea de modă a accentuat că „nu o interesează şi o lasă rece orice este sub nivelul ei intelectual şi spiritual“, ca urmare a „interpretărilor, manipulărilor şi imbecililor spălaţi pe creier care au intrat în lupta vieţii cu o postare“:

PS: Vladut, rămâne cum am stabilit!“, este mesajul Danei Budeanu.

Celor mai puţin puri, care se ascund în spatele mişcărilor caritabile, le dau un sfat (că eu pot ca n am cunoscut până acum un om nici mai deştept sau mai puternic sau mai asumat decât mine):

dorinţa de a te place lumea este mediocră şi înseamnă zero!

Nu am nevoie de confirmarea şi acceptul nimănui în ceea ce mă priveşte, din niciun punct de vedere, aşa cum ar trebui şi voi toţi!

Din respect inclusiv pentru pro tv, singura staţie recunoscută ca încă fiind independentă dpdv politic din românia şi pentru contribuţia mea pro bono pe care o am de 10 ani pentru şi în programele pro tv, nu am pentru ce să mi cer scuze şi n o s o fac în viaţa mea! campaniile susţinute de pro tv sunt susţinute din spiritul nobil exclusiv al conducerii pro tv! reiau: din spiritul nobil şi deschis către a susţine cauze caritabile, exclusiv ale conducerii pro tv, ceea ce este într adevăr superb!

ştiu foarte bine ce am scris, cum am scris şi mai ales de ce am scris, chiar dacă n am scris tot!

Poftim? pentru ce? pentru că o mare mică de imbecili manipulaţi au răstălmăcit şi rostogolit ceea ce am scris? hm! niciodată în viaţa asta!

Politica este o mocirlă toată şi fără excepţie! asta înseamnă politică! caritatea nu are ce să caute în ea!

Păi nu! atunci când apelezi totuşi la autorităţi, o faci aproape strict politic! caca dacă n ai face o strict politic şi doar caritabil, atunci şi 11000 de euroi ai lui bitman ar fi ok şi cred 100% ca toţi părinţii cu pui bolnavi, i ar lua!

De aceea cel mai bine este ca atunci când o ardem pã caritate, să n o amestecăm pe aceasta cu politica, căcare n are cum să fie pură în niciun context! mi se pare uşor suspecta asocierea unui demers ce se vrea a fi pur cu o luptă isterică şi fără noimă, tocmai cu autorităţile care pe lângă faptul că n au ce să caute într un demers privat, mai sunt şi “infecte”!

Caritatea şi în general demersurile pure generate exclusiv din suflet, nu au cum, sub nici o formă şi în niciun context să fie înconjurate de scandal şi ură! iubirea şi ură nu sunt sinonime, aşa cum nu sunt caritatea şi profitul de orice fel!

în aceeaşi ordine de idei, mă bucur însă sincer, cacacampania aceasta de trei zile de ură viscerală, din jurul unui demers atât de nobil şi pur, a strâns mai mulţi bani dăcât dãcand a început! cu plăcere! să se treacă şi pe la casierie dacă e, că eu d astea 100% fără profit nu halesc dã la maria theresa încoace, dăcât pe alea pe care le fac eu şi oricine, strict din buzunarul lui către un suflet sau o cauză în mod direct! însă e frumos să se creadă în harap alb, aşa cum cred toţi copiii care vor beneficia de acest spital şi e ok să fie aşa!

Restul interpretărilor, manipulărilor şi imbecililor spălaţi pe creier care au intrat în lupta vieţii cu o postare care înseamnă strict rândurile de mai sus, nu mă interesează şi mă lasă rece, cum mă lasa în general rece orice este sub nivelul meu intelectual şi spiritual, adică tot!

CONTEXTUL SCANDALULUI

Pe 23 octombrie, Gabriela Firea a distribuit pe contul personal de Facebook o postare a Danei Budeanu, care le ironiza pe Oana Gheorghiu şi Carmen Uscatu, doamnele care construiesc din donaţii primul Spital de Oncologie şi Radioterapie Pediatrică de stat din România.

„Astia cacare face ei un spital vrea sa doneze Pintea un aparat dă radioterapie. Dă ce? Luaţi unu din ăia 35 de milioane euroi donaţi. Nu aşa aţi măcănit la teveu, caca luati voi? Sa dea la saraci Pintea! Da mai stati putin caca vine Vladut regele medicamentelor si va da el din aia 15 milioane dă la PLUS scuzi de la Magicacamp! # Marscumanipularile“, a fost mesajul Danei Budeanu distribuit de primarul general al Capitalei.

În emisiunea lui Prelipceanu, Firea şi-a asumat postarea şi a susţinut că cele două doamne sunt doar „o interfaţă“ şi sunt „împinse în faţă“, iar în spatele ONG-ului stă de fapt fostul ministru al sănătăţii din Guvernul Cioloş, Vlad Voiculescu, pe care primarul general îl acuză că „îşi face campanie electorală pentru alegerile locale“ şi „s-a opus transplantului în România“.

„Întotdeauna am încurajat investiţiile în domeniul de sănătate, şi în domeniul public, şi în domeniul privat. Ce mă deranjează însă este manipularea şi ipocrizia şi faptul că o anumită persoană îşi face campanie pentru alegerile locale de la anul transmiţând informaţii parţiale, ca să nu spun eronate. Niciodată, sub nicio formă nu am avut un cuvânt nepotrivit, ba dimpotrivă, faţă de persoanele sau instituţiile care donează în general, care sponsorizează în beneficiul unui domeniu, mai ales cum este un domeniu vital ca sănătatea“, a spus primarul general.

Mai mult, Firea a subliniat că şi ea, în calitate de primar general, are o contribuţie la acest spital privat, pentru că este construit pe un teren al Primăriei care ar valora un milion de euro. „Nu-mi plac omisiunile grave. Eu nu aveam cum să aduc jigniri contributorilor, sponsorilor acestui spital, pentru că şi eu, ca primar general, am o contribuţie (...) în construirea acestui spital - aşa cum se spune, din fonduri exclusiv private - contribuţie despre care nu vorbeşte absolut nimeni, poate nu întâmplător. Niciodată nu am făcut tapaj să spun: ştiţi, nu vă supăraţi, spuneţi dvs că este un spital construit exclusiv din fonduri private, dar uitaţi de contribuţia majoră a Primăriei Capitalei, şi anume prin punerea la dispoziţie a acestui teren extrem de valoros. (...) Este minunat ce fac, dar să nu nege activitatea noastră şi să nu spună că noi n-am avut o contribuţie!“, a spus Firea la Digi24

De asemenea, primăriţa a punctat că şi ea a construit spitale.

La rândul lor, Oana Gheorghiu şi Carmen Uscatu au reacţionat în faţa atacurilor şi au anunţat că vor rezolva problema în instanţă. „Doamna Firea a recunoscut acea mizerie de postare în care îşi bate joc de noi, de proiectul şi sustinătorii noştri. Doamna Firea ne-a făcut «ciuma roz sau albă». Doamna Firea încearcă o mârşavă manipulare, susţinând că eu şi Carmen Uscatu suntem doar nişte marionete ale lui Vlad Voiculescu. Doamna Firea a lansat un atac mizerabil la munca şi reputaţia noastră. Va trebui să dovedească spusele, căci 10 ani de muncă şi luptă pentru şansele la viaţă ale copiilor bolnavi de cancer nu merită a fi terfeliţi în acest fel“, a transmis Gheorghiu.