Milionarul Dan Şucu, primul investitor din sezonul 2 al emisiunii Imperiul Leilor

Dan Şucu a intrat în lumea antreprenoriatului imediat după Revoluţie cu gândul de a face o mică afacere din care să ofere familiei lui un trai rezonabil. Afacerea pornită de la zero s-a dezvoltat de la an la an şi a ajuns astăzi un adevărat imperiu al mobilei. Grupul Mobexpert are astăzi 26 de hypermarketuri şi magazine de mobilă, atât în ţară, cât şi în străinătate, 8 fabrici, 2.300 de angajaţi şi o cifră de afaceri de peste 200 de milioane de euro. Platforma de vânzare online a grupului atrage lunar peste 1 milion de vizitatori şi generează o treime din cifra de afaceri.

„Cred că este timpul ca din ce în ce mai mulţi antrepreori din România să facă propagandă pentru ideea de antreprenoriat. Cu cât mai mulţi tineri vor porni o afacere şi vor fi independenţi, cu atât mai bine ne va fi tuturor”, a spus Dan Şucu.

Despre prezenţa în show-ul Imperiul Leilor, omul de afaceri susţine că va fi un leu ”fără ghiare şi fără colţi”, dar că-şi doreşte să descopere la concurenţi produsul sau serviciul care să intre pe piaţă la scurt timp de la momentul în care-l descoperă: ”Mi-ar plăcea să descopăr o afacere care să se transforme într-un produs, într-un serviciu, pe care să-l poţi marketa imediat. Idealul ar fi un produs în care să pot să investesc alături de noul meu partener şi care să fie pe piaţă în cât mai scurt timp din clipa în care am decis sau chiar pe perioada în care acest show o să fie pe post”, a declarat Dan Şucu.

Investitorul spune că singurul sfat pe care-l poate da unui antreprenor la început de drum este să aibă încredere în el. ”Am un milion de sfaturi pentru cei care vin în emisiune, dar după atâţia ani de afaceri am şi capacitatea de a sintetiza. Există o singură calitate pe care trebuie să o aibă un antreprenor: încrederea în sine. Ca să poţi să reuşeşti este foarte puţin probabil să o faci din prima încercare: vei cădea, te vei ridica de multe ori, dar într-un final vei reuşi.”

PRO TV pregăteşte noul sezon Imperiul Leilor, show-ul adresat celor care au deja un business sau o idee cu potenţial şi îşi doresc să-şi vadă visul finanţat.

Imperiul Leilor este o emisiune adresată celor care vor să se lanseze în lumea afacerilor. Tinerii antreprenori au şansa să-şi prezinte ideile şi afacerile în faţa unor investitori de calibru. Emisiunea are la bază un format de televiziune produs cu succes în peste 30 de ţări: Statele Unite ale Americii, Germania, Spania, Portugalia, Japonia, Australia sau Israel. Peste tot, această emisiune a revigorat lumea antreprenoriatului şi a transformat visele în realitate.