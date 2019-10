Cum explică Antena 1 decizia de a difuza momentul şocant de la „Chefi la cuţite“  în care un concurent povesteşte că a ars câini şi pisici după ce le-a disecat

La solicitarea „Adevărul“, Antena Group a emis un comunicat cu privire la decizia de a difuza „necenzurat“ povestea concurentului Vasile Cvasnei, în cadrul emisiunii „Chefi la cuţite“.

Oficialii postului au explicat că producătorii au considerat că declaraţiile şocante ale bărbatului atrag atenţia asupra unor probleme care sunt considerate a fi de interes public.

Mai mult, aceştia au dezvăluit că cei trei chefi, Florin Dumitrescu, Sorin Bontea şi Cătălin Scărlătescu, au refuzat să mai jurizeze preparatul concurentului în urma afirmaţiilor revoltătoare pe care le-a făcut în cadrul emisiunii.

Oficialii s-au arătat disponibili pentru autorităţile competente în vederea furnizării de informaţii şi materiale pe care le deţin, în situaţia în care acest caz va fi cercetat. De asemenea, au luat decizia de a elimina momentul din emisiune, atât la redifuzarea acesteia, cât şi în mediul online.

„Decizia editorială dificilă de a difuza «necenzurat» povestea concurentului Vasile Cvasnei a fost un demers strict jurnalistic, făcut cu prudenţă şi pentru a atrage atenţia asupra unor probleme care sunt considerate a fi de interes public justificat şi care au fost descoperite şocant, într-un context paşnic, de divertisment, respectiv într-un show culinar. Dezvăluirile pe care concurentul le-a făcut în faţa camerelor cu privire la actele de cruzime am considerat că nu puteau fi trecute cu vederea, iar faptele despre care a povestit au fost aspru sancţionate în cadrul emisiunii de către cei trei chefi, care au refuzat chiar să mai jurizeze preparatul, în urma dezvăluirilor făcute de concurent. Rămânem la dispoziţia autorităţilor competente cu toate informaţiile şi materialele pe care le deţinem, în vederea cercetării acestui caz“, au transmis oficialii Antena Group.

„Ca urmare a reacţiilor provocate, pentru care ne exprimăm regretul, acest moment va fi eliminat din emisiune, atât la redifuzarea acesteia, cât şi în online“, se mai arată în comunicat.

Într-adevăr, momentul în care concurentul face declaraţiile revoltătoare a fost eliminat, iar miercuri, 30 octombrie, a fost publicat un nou video care exclude respectivele scene, fiind promovat, în schimb, faptul că Vasile „adoră să facă pizza“.

Vasile Cvasnei a povestit că a crescut câini de vănătoare pentru a-l ajuta în timpul partidelor: „Dacă prindeau o pisică, le dădeam voie să se joace cu ea. Fiind foarte enervat pe ele, pentru că erau foarte multe şi intrau în gospodăria noastră şi stricau tot ce era pe acolo, le trăgeam o mamă de bătaie, după asta le scoteam în afara ogrăzii şi le jupuiam şi mă uitam ce au mâncat, ce nu au mâncat, şi le dădeam foc apoi. Făceam asta ca să nu polueze aerul, pentru că pisica face un miros neplăcut. În timp ce le ardeam, era un singur miros neplăcut, de carne coaptă“.

Internauţii au avut reacţii dure la adresa concurentului şi au criticat aspru decizia postului de a difuza momentul respectiv, fiind de părere că Vasile are probleme şi are nevoie mai degrabă de ajutor decât de promovare, fiind considerat un model negativ pentru cei din jur.

„Omul are probleme grave şi voi îl promovaţi. A început cu animalele, trece la căsăpit oameni. Trebuie expertizat şi monitorizat“, „Acest individ are nevoie de un psihiatru, fără glumă, trebuie ţinut sub observaţie. De speriat“, „Difuzaţi psihopaţi pentru a le da şi altora idei? Sau pregătiţi terenul pentru momentul în care apar victime umane ale personajului ăsta? E ultra cunoscut faptul că toţi criminalii în serie au torturat animale în copilărie şi adolescenţă. Alo, poliţia animalelor, existaţi?!“, sunt câteva dintre comentarii.