CTP, despre Andreea Esca: „Cred că a salvat în această seară, fără să fie medic sau preot, nişte vieţi şi nişte suflete“

Cristian Tudor Popescu a comentat interviul oferit de Andreea Esca pentru ediţia din această seară a Ştirilor ProTV, numind-o pe Andreea Esca „amatoare, în sensul profund al cuvântului“.

„O cunosc pe Andreea Esca de mai bine de 20 de ani. Am fost cablat cu ea în nenumărate emisiuni, dar nu am văzut-o niciodată aşa cum am văzut-o în această seară. Este o profesionistă a ştirilor, a meseriei, care frizează mereu perfecţiunea.

Acum nu a mai fost profesionistă. A fost amatoare. În sensul profund al cuvântului, acela de a iubi. Cred că Andreea Esca a salvat în această seară, fără să fie medic sau preot, nişte vieţi şi nişte suflete, prin ceea ce a spus şi cum a spus. Cred că până şi doamna aceea care a pălmuit vânzătoarea în magazin, atât de agresivă şi ignorantă, dacă a văzut-o pe Andreea Esca în această seară, s-a mai clintit înăuntrul ei.

Acestea sunt câteva lucruri pe care cred eu că a reuşit să le transmită Andreea Esca în această seară într-o situaţie deloc simplă pentru ea. Ea nu mai putut să fie atât de detaşată. Întotdeauna am apreciat-o pentru sângele ei rece, pentru luciditatea emisiunii, indiferent cât de dificilă era situaţia sau întrebările care se puneau.

Andreea a făcut un lucru foarte greu, nu ştiu câţi dintre noi l-ar putea face: să povesteşti ce i se întâmplă unei persoane iubite, care a ajuns până în pragul morţii. Ca să faci aşa ceva în astfel de momente, este cu totul ieşit din comun, maximum ce poţi face ca gazetar“.

CTP a mai spus că până şi cei care nu cred că virusul există „nu pot trece peste ce a zis Andreea. Aproape că nu îţi poţi imagina boala împreună cu Andreea.“

Gazetarul a dezvăluit şi că ştia că prezentatoarea ştirilor ProTV suferă de COVID-19: „Ştiam că este bolnavă. Dar nu mi s-a părut corect din punct de vedere jurnalistic să spun acest lucru. Asta trebuia să facă Andreea. Cu un singur lucru nu sunt de-acord din ce a zis Andreea în această seară. A numit virusul nemernic. Nemernici sunt oamenii, nu virusul“ a mai spus gazetarul.