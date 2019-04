Creatorii „Game of Thrones“ susţin că finalul serialului este ascuns în playlist-ul lansat pe Spotify: „Nimeni nu ne va crede, dar e adevărat“ AUDIO

David Benioff şi DB Weiss, creatorii apreciatului serial de la HBO, au lansat recent pe Spotify un playlist intitulat sugestiv „Game of Thrones: The End is Coming“ şi susţin că pe lângă esenţa serialului, el conţine şi mult aşteptatul final.

„Răspunsul privind finalul serialului este ascuns 100% în alegerile făcute pentru acest playlist. Nimeni nu ne va crede, dar e adevărat. Am ales melodii care să ne transmită exact aceleaşi sentimente pe care le-am avut când am văzut ultimul sezon“, au declarat cei doi pentru For the Record, blog afiliat Spotify, citat de Huff Post

Playlist-ul „Game of Thrones: The End is Coming“ conţine 50 de melodii, printre care „POWER“ (Kanye West), „Winterlong“ (Neil Young) şi „Love Is Blindness“ (U2).

Evident, fanii s-au transformat rapid în detectivi şi analizează îndeaproape orice indiciu, mulţi fiind de părere că melodia „No One Knows“, de la Queens of the Stone Age, ar putea fi cheia. Succes la vânătoare!

Ultimul sezon „Game of Thrones/Urzeala tronurilor“ va avea premiera în România pe HBO şi HBO GO pe 15 aprilie şi va avea doar şase episoade, însă a fost confirmat faptul că acestea vor fi mai lungi de o oră. În ceea ce priveşte detaliile privind acţiunea, echipa serialului şi-a luat toate măsurile de precauţie şi, cel puţin până acum, nimic nu a trecut de „Zidul“ HBO, cu excepţia faptului că va fi prezentată cea mai lungă şi grandioasă scenă de luptă din istoria televiziunii.

În plus, pe 26 mai, la câteva zile după ce vom afla cum se încheie povestea, HBO va lansa lungmetrajul documentar „Game of Thrones: The Last Watch“ , care dezvăluie detalii inedite din culisele ultimului sezon.

De asemenea, este confirmat faptul că va exista o serie de sequel-uri, una cu Josh Whitehouse şi Naomi Watts în distribuţie, iar acţiunea acestora va fi plasată cu sute de ani înainte de evenimentele din „Game of Thrones“.

