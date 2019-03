Cine este Viorel Stănescu, agentul de pază care a făcut ravagii la Românii au talent. Bărbatul a smuls titlul de „plăcerea vinovată“ a lui Mihai Petre VIDEO

Viorel Stănescu are 40 de ani şi este din Galaţi. Bărbatul lucrează, în prezent, ca agent de pază şi se află pentru a cincea oară pe scena talentelor din emisiunea de la Pro TV.

„Unii îmi spun: băi, ce tot cauţi pe acolo? Dar eu zic că-s invidioşi pentru că nu au ajuns aici, de-aia. Nu contează că ai voce, că n-ai. Ai ajuns acolo?! Da. Şi le-am spus eu să stea liniştiţi, că o să am peste cinci mii de vizualizări, vă promit eu“, a declarat Viorel în culise.

„În urmă cu doi ani, când am fost aici, am luat trei de «Da». Andra a fost cea care a zis «Nu». Dar nu e o supărare. Cam vreo patru, cinci sezoane, nu prea m-am înţeles bine cu Andra. Acum sper să se schimbe situaţia. Păi, na, ea se crede Celine Dion, se crede Whiler Houston (n.r. corect Whitney Houston)… mai multe“, a continuat bărbatul, înainte să intre pe scenă.

„Ai să vezi şi tu, când o să intru pe scenă, ce ravagii o să fac. Pentru că este o piesă comercială şi este compusă de mine. Sună belea. Versurile sunt ale mele, dar linia melodică nu este a mea, promitea Viorel Stănescu.

Viorel a mărturisit şi care este visul lui cel mai mare: să semneze „o casă de discuri“ cu cei din trupa Modern Talking.

„Toată filmarea care o fac acuma, vreau să o distribui în Germania, că acolo voi pleca la anul care vine. Vreau să mă duc la Thomas Anders şi Dieter Bohlen, cei de la Modern Talking. De acolo nu voi pleca până nu voi semna o casă de discuri. Ăsta este visul meu. După aceea, gata, mă opresc. Altfel, o să mă întorc din nou la voi, vă sun şi vin peste voi“, a povestit optimist concurentul.

Întrebat dacă se teme ca nu cumva Mihai Petre să-i strice momentul, concurentul a răspuns: „Asta este răutăciune sau invidie. Oricum, nu este locul lui acolo, din păcate. E locul meu acolo. Sincer îţi spun, sunt mai capabil ca el, dar nu vreau să mă arăt“.

„Sunt foarte optimist, n-am venit pentru nimic, am venit să-mi fac imaginea mea. Numele de scenă este Blue Talking, de la Bad Boys of Blues şi Modern Talking. La anul voi pleca acolo la ei, în Germania. Am vorbit personal cu Dieter Bohlen, pe Facebook. Mi-aş fi dorit şi o colaborare cu doamna Andra, pentru că este cea mai bună din România şi am un mare respect“, şi-a început bărbatul prezentarea, în momentul în care a păşit pentru a cincea oară pe scena de la „Românii au talent“.

Bărbatul a făcut într-adevăr ravagii, aşa cum promitea anterior. La propriu, pentru că, din cauza entuziasmului greu de stăpânit, probabil, Viorel a reuşit să-şi izbească capul de o cameră de filmat atât de puternic încât a spart-o. Nimic grav însă. Oamenii s-au amuzat teribil.

Efortul a meritat, căci „Blue Talking“ a trecut mai departe cu patru de „Da“, obţinând şi mult aşteptatul vot pozitiv din partea Andrei. Mai mult, Viorel a smuls şi titlul de „plăcerea vinovată“ a lui Mihai Petre.

„Totuşi, suntem la o competiţie serioasă. Nu pot decât să fiu foarte sincer cu tine şi să-ţi spun că eşti plăcerea mea vinovată din sezonul acesta. De patru ori «Da». Felicitări“, i-a transmis Mihai Petre.

„Nu mă aşteptam la Mihai Petre. E cel mai frumos moment din viaţa mea“, a mărturisit în culise Viorel Stănescu.





„Viorel este un alt om minunat care iubeşte scena, exact aşa cum o iubeşte şi Sebastian, cum o iubeşte şi Gigel, şi Tarky, şi, în esenţă, sunt nişte oameni buni şi cu cât se gândesc doar la bucuria de a fi pe scenă, cu atât vor fi mai fericiţi. Nu e vorba de cât de bine dansezi, de ce voce ai, convinge-mă că îţi place pe scenă“, a motivat Andi Moisescu alegerea de a-l trimite mai departe pe simpaticul concurent.

