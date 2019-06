Cine e Ana Maria Pantaze, croitoreasa cea vitează care a câştigat Românii au talent: La început, cei din familie mi-au spus să stau liniştită că mă fac de râs la televizor

Ana Maria Pantaze a câştigat premiul de 120.000 de euro de la „Românii au talent“. Dintre cei 11 concurenţi care s-au luptat în marea finală de vineri, 31 mai, pentru titlul de „cel mai talentat român“, ea este cea care a reuşit să cucerească inimile telespectatorilor. Ana Maria Pantaze a interpretat în ultima etapă a concursului piesa „Purple Rain“.

„Mihai Petre este de vină, el mi-a dat Golden Buzz-ul“, a glumit câştigătoarea.

„Nu e meritul meu, e doar al ei. Mă bucur că a câştigat, sper să continue şi să aibă mult mai mult curaj, am simţit-o extrem de emoţionată în seara asta. Ea îi va inspira pe cei de acasă să se exprime liber, să cânte, să danseze şi le va da speranţa că visele se pot împlini“, a declarat Mihai Petre în culise.

Croitoreasa a mărturisit ulterior că nu se aştepta să câştige marele premiu: „Sincer, nu mă vedeam câştigătoare, a fost un pas greu pentru mine. Dar, împinsă de la spate, am reuşit şi a fost totul bine. Trebuie să ai curaj pentru a-ţi putea împlini visul. Le mulţumesc celor care m-au votat şi sper să capăt mai multă încredere în mine“, a declarat câştigătoarea „Românii au talent“ pentru Pro TV.





Ana Maria Pantaze are 38 de ani, este croitoreasă şi locuieşte în Bucureşti. Câştigătoarea „Românii au talent“ are o poveste de viaţă demnă de un scenariu de film. Ea nu a urcat niciodată pe o scenă şi spune că s-a apucat de cântat în momentul în care în zona în care locuia s-a deschis un club de karaoke.

„La început, am mers să beau un suc şi să mă uit, după care am prins curaj şi am început să cânt. La club se cânta numai în engleză, nu aveau piese în română. Prima dată a râs toată lumea de mine, pentru că nu pronunţam corect titlul piesei, «Ciquitita», eu îi ziceam altfel, dar încet, încet a început să-mi placă să cânt la karoke. Am început cântând prin casă, prin baie, fredonând, pe urmă am ajuns la karaoke. Lumea a început să spună că am voce şi că ar trebui să fac ceva cu ea, dar am zis că eu vin să mă distrez la karaoke, nicidecum să impresionez pe cineva. M-au împins de la spate prietenii: «Du-te, du-te şi fă ceva!» Şi m-am dus (râde)“, a povestit Ana Maria Pantaze.

Ea a mărturisit că familia nu a fost la fel de încântată de ideea participării la un show de televiziune, crezând că se va face de râs: „Când le-am spus celor din familie că aş vrea să mă duc la un concurs mi-au spus că ar fi bine să stau liniştită: te duci să te faci de râs, să te vadă toată lumea la televizor. Le-am spus că am luat Golden Buzz, nici nu m-au crezut, dar le-am arătat poza cu Smiley şi Bartoş“.

Femeia a reuşit să uluiască juriul şi publicul cu vocea sa încă de la audiţii. Profund impresionat de talentul ei, Mihai Petre a apăsat Golden Buzz-ul care a trimis-o direct în semifinale.

„Tu eşti esenţa acestui show. Eu am lipsit ceva vreme, dar întotdeauna am crezut că show-ul ăsta e despre oameni ca tine, care vin cu emoţie sinceră şi ne lovesc de ne ia naiba“, i-a spus Mihai Petre în etapa audiţiilor.

„Eşti un fenomen“, îi spunea Andra concurentei. „Mamă... Nu m-a lovit o palmă, m-a lovit un tren, cam aşa a fost. Foarte tare, un moment autentic, nimic studiat acolo. Cu aşa ceva te întâlneşti cel mult o dată într-un sezon, oamenii ăştia sunt apariţii rare“, a declarat şi Andi Moisescu.

În semifinală, Ana Maria Pantaze a interpretat piesa „I Put A Spell On You“, iar înainte de a urca pe scenă mărturisea că indiferent care va fi parcursul ei în show îşi doreşte să rămână „o fată simplă“.

„Niciodată nu m-am gândit că voi ajunge pe o scenă mare, nu m-am gândit la o carieră în muzică. La 16 ani m-am angajat pentru a mă susţine şi pentru a-mi ajuta şi părinţii, mi s-a părut firesc, eu acum văd acest lucru ca pe ceva normal. Sunt şi voi rămâne o fată simplă, nu vreau să mă schimb după tot ce se va întâmpla. Eu îmi câştig banii din acelaşi lucru pe care îl făceam şi înainte, croitorie“, a declarat Ana Maria Pantaze, care a impresionat publicul şi juriul şi prin modestia de care dă dovadă.

De altfel, pentru semifinala „Românii au talent“, ea şi-a croit singură rochia pe care a purtat-o pe scenă: „Am vrut să-mi fac singură rochia pentru semifinală şi am reuşit“.

„Nici eu nu am crezut foarte mult în mine deoarece în jurul meu sunt multe persoane care au clasă, au şcoală, eu n-am făcut nici şcoală, iar la karaoke era o joacă pentru mine. Nici acum nu am învăţat notele muzicale, cânt după ureche. Nu mă aşteptam să ajung în finală, nici nu mi-am dat seama. A început lumea să mă recunoască pe stradă, eu mă ascund, pentru mine e ceva nou“, a mai spus câştigătoarea Românii au talent.



Ana Maria Pantaze mărturiseşte că ascultă aproape orice muzică, dar cu precădere operă, clasică şi jazz şi spune că părinţii nu şi-au permis să o trimită la cursuri de canto, pentru a-şi cultiva vocea, aşa că a ajuns să facă croitorie.

„Timpurile erau altfel. Atunci când eram eu mică era mai greu, trebuia să dai foarte mulţi bani şi părinţii mei nu au avut bani atât de mulţi încât să mă trimită la o şcoală de canto. Prima oară am făcut balet, pe urmă de la balet m-am dus la dansuri clasice, după aia m-am dus în croitorie pentru că nu am mai avut bani să continui. Şi ăsta a fost jobul pe care l-am continuat“, a povestit concurenta, după semifinala „Românii au talent“.

„Îmi place că se arată aşa cum e, că e cinstită cu noi, că e vulnerabilă, că dă din suflet, nu joacă nimic. Cred că asta e reţeta succesului, cinstea pe care o afişezi de fiecare dată, pe lângă faptul că ai o voce foarte bună“, declara Mihai Petre în semifinala show-ului.

