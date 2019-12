Cine a câştigat cel de-al 14-lea sezon „Te cunosc de undeva“: transformarea care i-a adus premiul VIDEO

Bella Santiago (29 de ani), deţinătoarea trofeului „X Factor 2018“, a câştigat cel de-al 14-lea sezon „Te cunosc de undeva“, show difuzat de Antena 1.

Artista originară din Filipine a obţinut cele mai multe puncte acordate de membrii juriului show-ului, Ozana Barabancea (voce), Andreea Bălan (coregrafie), Cristi Iacob (actorie) şi Aurelian Temişan (all the show), şi de colegii nefinalişti: Sorana Darclee Mohamad, Grigore Gherman, Liviu Vârciu şi Andrei Ştefănescu şi Ada şi Cornel Palade.

În finala prezentată de Alina Puşcaş şi Cosmin Seleşi, Bella Santiago a interpretat un personaj negativ, un fel de Grinch feminin, mai exact pe Miss Shields, învăţătoarea băieţelului Ralphie din celebrul musical „O poveste de Crăciun“.

„Nu mă aşteptam sub nicio formă să câştig. Nu-mi vine să cred. Încă nu realizez... La canapea am văzut că ai mei colegi nu mi-au dat prea multe puncte şi deja mă relaxasem că o să fiu pe locul 3 sau 4. Sunt foarte fericită, pentru că am muncit foarte mult“, a spus Bella Santiago.

Pe locurile următoare s-au clasat Cezar şi Şerban (locul 2), transformaţi în prietenii cei mai buni ai Moşului – doi Elfi simpatici, talentaţi şi puşi pe şotii -, Diana Matei (locul 3), care a imitat-o pe prinţesa rusă Anastasia, şi fraţii Alex si Monica Anghel (locul 4), care i-au imitat pe pe Anna (sora Elsei) şi prinţul Hans din „Frozen“.

Momentele coregrafice ale galei au fost realizate, ca de altfel pe tot parcursul sezonului, de Furnix Team, baletul condus de Furnica.