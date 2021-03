Una dintre întrebările la care Sorin Oprescu nu şi-a putut stăpâni lacrimile l-a avut în prim plan pe tatăl său. “L-am iubit şi îl iubesc!”, spune fostul edil al Capitalei.

“Aţi gresit ca medic?”, “Ati fost vreodată şantajat cu vreun copil?”, “Aţi condus Spitalul Universitar prin intermediul iubitei?”, “I-aţi riscat libertatea fiului dumneavoastră?”, “Sunteti pregătit să vă întoarceţi la închisoare?”, “Câţi bani v-au adus functiile în afacerile de familie?”, “Care este cel mai mare regret al dumneavoastră?”, acestea sunt unele dintre întrebările la care a raspuns acesta, potrivit Click!

„În primul rând, cred că am început să semăn foarte mult cu tata. Şi ca să vă povestesc ceva. Ţineam la fratele meu, tata m-a responsabilizat. În anul 1968 m-a chemat pe mine şi fratele meu şi a zis: aveţi exemple nefericite în curtea în care stăteam, unde copiii au rămas repetenţi, şi eu nu am chef să ajung acasă să găsesc doi derbedei. Eşti în stare să ai grijă de el şi de tine? m-a întrebat. Dacă nu eşti în stare, eu ies la raport şi zic că nu pot merge şi îmi văd de treaba mea. Şi cred că m-am ţinut de cuvânt”, a răspuns Sorin Oprescu atunci când a fost întrebat de lipsa tatălui din copilărie.

Am avut întotdeauna îndoieli

„Am avut şi eu greşelile mele, ca fiecare. Pe majoritatea am putut să le repar, sfătuindu-mă. Fiecare chirurg are aleea sa la cimitir. Important e să fie scurtă. M-am gândit de multe ori dacă puteam face mai mult. Am avut îndoieli întotdeauna”, a răspuns el când a fost întrebat dacă a greşit vreodată în calitate de medic.

„Nu. Îmi vedeam de treaba mea la spital”, a răspuns Oprescu când a fost întrebat dacă a fost un politician viclean.

Întrebat de ce nu s-a recăsătorit, Sorin Oprescu a explicat: „La început, pentru că trecusem printr-o traumă. A venit neaşteptat divorţul. Nu mă simţeam vinovat. Neînţelegeri cu socrii. Nu vreau să-mi amintesc. Apoi mi-am găsit echilibrul în muncă, de dimineaţa până seara. Am primit responsabilităţi. Nu m-a întrebat nimeni nimic, dacă vreau să fiu ministru sau ceva. Am putut să mă gândesc de la o vârstă că nu am voie să încurc pe nimeni, mă refer la fete”.

Acuzat de luare de mită