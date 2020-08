VIDEO Brigitte şi Pastramă vor avea propriul reality show

Fosta soţie a lui Ilie Năstase, Brigitte, în vârstă de 43 de ani, va avea emisiune la Antena Stars. Nu va fi singură, ci împreună cu actualul soţ, afaceristul Florin Pastramă, în vârstă de 41 de ani, scrie Pagina de Media.

Show-ul cu Brigitte & Pastramă, cuplu format în emisiunea „Ferma“, de la Pro TV, va începe luni, 31 august, se va difuza de luni până joi, de la ora 18:45 şi va urmări în detaliu „viaţa lor luxoasă“, după cum se arată în clipul de promovare.

Cine este Brigitte Sfăt

Brigitte Sfăt nu a fost dintotdeauna în atenţia publicului, statutul de soţie a lui Ilie Năstase, cu care a fost căsătorită în perioada 2013-2018, a fost elementul care a lansat-o cu adevărat în showbiz. În tinereţe, Brigitte era unul dintre cele mai cunoscute manechine din Banat: a câştigat „Top Model România“ şi apoi a fost una dintre cele zece finaliste de la „Top Model of the World“.

În 2002, Brigitte a rămas văduvă în urma decesului afaceristului Octavian Sfăt, cu care a fost căsătorită. Astfel, în urma morţii acestuia, Brigitte s-a trezit moştenitoarea a două cluburi, a unui hotel în construcţie, a unui restaurant şi a două case. În 2003, a fost arestată pentru complicitate la lipsire de libertate şi la tâlhărie, după ce l-a sechestrat în biroul ei, împreună cu ajutorul altor trei persoane, pe managerul unui club din localitate, şi l-a obligat să-i dea cinci mii de euro. Ulterior, Brigitte a fost condamnată de judecători la închisoare, iar în 2006 a fost eliberată condiţionat.

A pozat pentru Playboy, pe când se afla în penitenciar. Apariţia ei la „Acces Direct“ a fost momentul în care a luat contact cu Ilie Năstase. „Prima dată am văzut-o la «Acces Direct», unde s-a dus cu probleme legate de o casă. Atunci i-am trimis un SMS, prin care i-am spus că vreau să o ajut. Am ştiut înainte să o caut cine este. Nu mă interesează trecutul ei. Ştiu că a făcut puşcărie nevinovată. Multă lume păţeşte aşa ceva în România“, declara tenismenul despre începutul relaţiei lor. Din acel moment, apariţiile mondene ale brunetei au devenit frecvente. Din nefericire pentru brunetă, căsnicia cu Ilie Năstase şi-a văzut sfârşitul în 2018, după mai multe presupuse infidelităţi ale lui Ilie Năstase.

Cum l-a cunoscut pe Florin Pastramă

Relaţia celor doi a început în 2019, în cadrul emisiunii „Ferma“, deşi în momentul în care au intrat în concurs ambii erau logodiţi cu alte persoane. Pentru că de-a lungul show-ului Brigitte şi Pastramă au avut mai multe dispute aprinse, nimeni nu credea că relaţia lor va rezista şi nu puţini au fost cei care crezut că au făcut-o doar de dragul camerelor. S-au căsătorit în scurt timp însă, în iulie 2019.

Florin Pastramă este om de afaceri şi este văr cu soţia cântăreţului Pepe, Raluca. „Sunt ţigan şi mă mândresc cu acest lucru. În 1990, tatăl meu a înfiinţat o agenţie imobiliară. Mai am un frate mai mare şi trei surori. Am terminat Facultatea de Drept, dar după ce a murit taică-miu, am renunţat la profesie şi m-am ocupat de afacere“, se descria Pastramă.

Cântăreţul de manele Jador va avea şi el emisiune

Show-ul cuplului Brigitte & Pastramă nu este singura noutate de la Antena Stars. Jador (Remus Ionuţ Dumitrache), un solist de manele, fost concurent în emisiunea „Puterea Dragostei“ de la Kanal D, va avea şi el un reality show. Se va numi „Jador Adevărat“ şi va începe tot luni, 31 august, de la ora 22:00. Va fi difuzat de două ori pe săptămână, luni şi marţi. Manelistul a avut apariţii şi la „Acces Direct“, lângă Vulpiţa.

Jador FOTO Facebook

Un alt show anunţat de Antena Stars va avea nume cu ceva mai multă vechime pe sticlă: Sânziana Buruiană (fostă asistentă TV), Elena Ionescu (fosta solistă a trupei Mandinga şi câştigătoare „Survivor“ la Kanal D), şi fosta asistentă de la matinalul „Neaţa cu Răzvan şi Dani“, Roxana Vancea, cunoscută şi pentru relaţia cu actorul Mihai Bendeac.

Emisiunea, care va debuta pe 4 septembrie şi va fi difuzată în fiecare vineri, sâmbătă şi duminică, de la 18:45, se numeşte „Mămici de pitici cu lipici“, iar cele trei vor apărea alături de copiii lor.

Elena Ionescu, Sânziana Buruiană şi Roxana Vancea vor fi „Mămici de pitici cu lipici“ la Antena Stars