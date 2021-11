Apartamentul lui Carrie Bradshaw din „Sex and the City”, listat pe Airbnb

Apartamentul personajului Carrie Bradshaw din „Sex and the City”, listat pe Airbnb

Gazda este nimeni alta decât actriţa Sarah Jessica Parker, care şi-a reluat emblematicul rol în „And Just Like That”, cu zece episoade, ce va fi lansat în decembrie de HBO.

În serialul din anii 1990, Carrie plătea pentru apartamentul cu un dormitor din Upper East Side o chirie de 700 de dolari pe lună.

Apartamentul listat de Airbnb poate fi închiriat pentru o singură noapte, pe 12 şi 13 noiembrie. Rezervările pot fi făcute începând cu 8 noiembrie.

„Personajul Carrie Bradshaw este apropiat şi drag mie, iar să revizitez lumea ei pentru continuarea poveştii «Sex and the City» a fost o bucurie”, a spus Parker într-un comunicat. „Sunt încântată pentru publicul nostru să experimenteze New York-ul lui Carrie ca niciodată şi să fie în locul ei, realmente, pentru prima dată”.

Deşi clădirea din Perry Street unde se afla apartamentul lui Carrie nu există de fapt, spaţiul reacreat de Airbnb include elemente de pe platoul de filmare a serialului, precum dulapul ei generos şi telefonul fix.







Oaspeţii vor fi întâmpinaţi virtual de Parker în stilul scenelor narate la începutul episoadelor. Cazarea vine la pachet cu un brunch în Chelsea şi o şedinţă foto cu hainele scumpe ale lui Carrie, inclusiv pantofi Manolo Blahnik.

„Nu e nimeni precum Carrie şi nu există vreun loc asemănător New York City prin ochii ei”, spune Parker în textul Airbnb pentru listare.





Pentru a marca revenirea personajului într-un nou show, Airbnb a promis să facă o donaţie pentru The Studio Museum, muzeu de artă contemporană din Harlem unde se află lucrări realizate de artişti de origine africană.