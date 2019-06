Ana Maria Pantaze, primele declaraţii după ce a câştigat Românii au talent: „Nu mă simt vedetă, sunt o fată normală“. Ce va face cu banii câştigaţi

Ana Maria Pantaze a povestit despre experienţa din cadrul emisiunii şi despre planurile de viitor după câştigarea premiului cel mare , în valoare de 120.000 de euro.

Croitoreasa, devenită cel mai talentat român, a declarat pentru „Adevărul“ că a început să cânte la karaoke şi că prietenii au împins-o de la spate să se înscrie la „Românii au talent“: „Am început să cânt mai mult la karaoke, pentru distracţie. Prietenii m-au împins de la spate să mă înscriu la «Românii au talent». Datorită lor am decis să mă înscriu, ei au fost cei care au insistat. Principala mea teamă a fost că nu o să pot să-mi stăpânesc emoţiile pe scenă şi că mă voi încurca. După ce Mihai Petre a apăsat Golden Buzz-ul pentru mine, am crezut că mă voi linişti şi că voi reuşi să mă stăpânesc puţin, dar emoţiile m-au însoţit de la începutul concursului până la final. Familia mea a fost uimită când a auzit că am luat Golden Buzz, ei nu ştiau cum cânt“.

Despre experienţa oferită de show, Ana Maria a spus: „În momentul în care au anunţat câştigătorul, am fost şocată. Nu mă aşteptam să câştig. M-am bucurat de toată perioada petrecută alături de echipa «Românii au talent» şi că am ajuns până în finală. Acesta era deja un câştig uriaş pentru mine. De la «Românii au talent» am învăţat să cred mai mult în mine. Cele mai emoţionante momente au fost cele în care am urcat pe scenă. Viaţa mea nu s-a schimbat încă, probabil de acum înainte vor exista modificări“.

Câştigătoarea „Românii au talent“ 2019 crede că a reuşit să impresioneze publicul prin autenticitatea de care a dat dovadă de-a lungul concursului de la Pro TV: „Am reuşit să impresionez doar prezentându-mă aşa cum sunt. Eu nu am avut contact cu scena, nu am făcut vreo pregătire muzicală, am trăit fiecare moment aşa cum l-am simţit şi m-am bucurat de această experienţă“.

„Mi-aş dori să-mi înfiinţez o trupă. Şi karaoke pentru fun. O să fie ceva nou pentru mine, experienţe noi. Ştiu că este foarte greu, dar trebuie să încerci. Momentan nu am niciun plan cu marele premiu. Încă nu m-am gandit ce voi face cu el, dar cred că majoritatea care au bani vor un apartament. Vreau să investesc şi în muzică şi de restul poate o campanie să strângem nişte bani să ajutăm pe cineva, un copil sau cineva care are nevoie de bani“, a spus Ana Maria Pantaze, întrebată ce va face cu banii, fiind invitată în platoul „La Măruţă“

Întrebată dacă viaţa ei va continua acum în direcţia croitoriei sau a muzicii, solista a declarat că va încerca să le facă pe ambele, deşi atenţia ei se îndreaptă mai mult spre muzică: „Pentru mine nu e greu să le fac pe amândouă şi să fac performanţă. Dacă vrei şi ai curajul şi vrei să faci ceva în viaţă poţi să le faci pe amândouă, poţi să le îmbini. Muzică mai mult, croitorie mai puţin, se poate. Acum mă gândesc să mă îndrept către muzică mai mult, dacă tot mi s-a dat şansa“.

Ana Maria a mai mărturisit că în seara în care a câştigat premiul cel mare a mers în clubul în care cânta de obicei karaoke: „Am fost primită cu aplauze. Am şi cântat“.

„Încă nu conştientizez că am câştigat. Mă simt normală încă. Nu e nimic schimbat. Nu mă gândeam că voi câştiga eu. Mă gândeam că Ema Stoian va câştiga. Nu mă simt vedetă. Sunt o fată normală“, a adăugat ea.

Ana Maria Pantaze are 38 de ani, este croitoreasă şi locuieşte în Bucureşti. Câştigătoarea „Românii au talent“ are o poveste de viaţă demnă de un scenariu de film. Ea nu a urcat niciodată pe o scenă şi spune că s-a apucat de cântat în momentul în care în zona în care locuia s-a deschis un club de karaoke.

Ana Maria Pantaze a reuşit să uluiască juriul şi publicul cu vocea sa încă de la audiţii. Profund impresionat de talentul ei, Mihai Petre a apăsat Golden Buzz-ul care a trimis-o direct în semifinale.

„Tu eşti esenţa acestui show. Eu am lipsit ceva vreme, dar întotdeauna am crezut că show-ul ăsta e despre oameni ca tine, care vin cu emoţie sinceră şi ne lovesc de ne ia naiba“, i-a spus Mihai Petre în etapa audiţiilor.

Concurenta a reuşit să cucerească şi în semifinală cu interpretarea piesei „I Put A Spell On You“.



„Îmi place că se arată aşa cum e, că e cinstită cu noi, că e vulnerabilă, că dă din suflet, nu joacă nimic. Cred că asta e reţeta succesului, cinstea pe care o afişezi de fiecare dată, pe lângă faptul că ai o voce foarte bună. Tu eşti de poveste, tu ne arăţi tuturor că visurile pot deveni realitate, eşti speranţă. Cred că eşti reţeta câştigătoare pentru oricine din orice domeniu. Cinstea, sensibilitatea, sinceritatea şi vocea ta mă izbesc acum aşa cum m-au izbit şi în preselecţii“, i-a spus Mihai Petre.







„Cred că tocmai faptul că diamantul e neşlefuit îl face şi mai frumos“, a completat şi Andi Moisescu.

„Croitoraşa mea vitează, tu trebuie să pleci de aici cu ceva foarte clar în minte: cel care a creat acest show, Simon Cowell, pentru oameni ca tine l-a creat, pentru oameni simpli care fac lucruri extraordinare venind de nicăieri“, a fost şi mesajul lui Florin Călinescu.