Alţi doi sportivi anunţaţi la „Exatlon“: „Nu va fi uşor, dar îmi asum toate riscurile“ FOTO

Încă doi sportivi cunoscuţi se alătură echipei „Faimoşilor“ pentru cel de-al doilea sezon „Exatlon“, care începe în toamnă, la Kanal D.

Este vorba de Cristina Nedelcu (31 de ani), multiplă campioană mondială, europeană şi naţională la gimnastică aerobică, şi Yamato Zaharia (22 de ani), multiplu campion naţional, european şi mondial la Kempo.

La 31 de ani, Cristina Nedelcu se poate mândri cu o carieră strălucitoare, ce i-a fost recunoscută la concursuri din întreaga lume.

În 2008, la Campionatele Mondiale desfăşurate la Ulm (Germania), a câştigat medalia de aur cu echipa şi argint la proba individuală de gimnastică aerobică. În 2009, la Campionatele Europene desfăşurate la Liberec, în Cehia, a câştigat aurul la proba de cuplu. Tot aur aducea României şi în 2010, cu echipa, la Campionatele Mondiale desfăşurate în Franţa (Clermont-Ferrand). Are la activ şase titluri de campioană naţională la gimnastică aerobică.

Cristina Nedelcu FOTO Kanal D

„Sunt entuziasmată şi emoţionată să am ocazia să particip într-o competiţie precum «Exatlon». Sunt sigură că va fi o experienţă unică, care mă va ajuta să mă descopăr şi să îmi depăşesc limitele fizice şi psihice. Când am primit propunerea de a participa în această competiţie, am spus «da» fără să stau pe gânduri, convinsă că va fi ceva memorabil“, a declarat sportiva.

La doar 22 de ani, Yamato Zaharia se poate mândri cu o colecţie impresionantă de titluri – este multiplu campion naţional, european şi mondial într-unul dintre cele mai complexe şi spectaculoase sporturi de luptă, Kempo.

„Nu va fi uşor, dar dacă intri într-o luptă îţi asumi toate riscurile. Nu poţi sta în ploaie fără să te uzi. Viaţa este făcută din victorii, dar şi din înfrângeri. Indiferent dacă pierd sau câştig un meci, nu abandonez niciodată, lupt până la capăt“, a declarat Yamato Zaharia.

Yamato Zaharia FOTO Kanal D