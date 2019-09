Alice Iacobescu, despre motivele pentru care pleacă de la Digi 24: „Mă doare divergenţa de viziune în ceea ce priveşte politica editorială“

Jurnalista Digi 24 Alice Iacobescu, care a decis recent să demisioneze de la televiziunea de ştiri, a declarat că a ajuns într-un punct în care „mă doare divergenţa de viziune (n.red. - cu şefii săi) în ceea ce priveşte politica editorială“, după cum a declarat într-un interviu pentru Pagina de Media.

„Am constatat de-a lungul ultimilor doi ani că felul în care eu consider că am obligaţia să fac jurnalism se suprapune din ce în ce mai puţin cu felul în care Digi24 îşi propune să atragă audienţa. (...) Discuţii de complezenţă în studiourile de ştiri realmente nu mai am energia să fac“, a declarat Alice Iacobescu.

Ea a dat exemplul unui caz - a aflat că nu mai e loc pentru rezervări să faci un EKG la o clinică privată până la sfârşitul anului, iar faţă de această „penurie“ şi alte situaţii ce afectează societatea în studiourile, e mai uşor să „creezi discuţii“.

Jurnalista a spus că, deşi genul acesta de subiecte îşi găsesc „uneori“ locul în emisiunile Digi 24, ele nu sunt prioritare pentru postul de ştiri pentru că e „mult mai complicat să te duci pe firul responsabilităţilor, e mult mai complicat să pui în context nişte cifre“.

„Prin această demisie, eu am ieşit din zona de confort, pentru că am simţit deja că ceea ce fac nu mă mai reprezintă, cu riscul de a pierde un loc foarte bun de muncă, unde eu sunt respectată, unde aveam un venit care pe mine mă mulţumeşte. Am renunţat la lucrurile astea pentru că ceea ce fac nu mai este ceea ce sunt“, a spus Alice Iacobescu.

„Cel mai important pentru un jurnalist este să se simtă sprijinit, iar eu m-am simţit sprijinită în studioul acela. Dar nu mi s-a spus niciodată «e bine ce faci sau e rău ce faci». Sprijinul a venit din partea telespectatorilor, iar Facebook, în acest context, este o binecuvântare. De cele mai multe ori, interviuri reuşite au fost urmate de postări ale oamenilor care se uită şi care mi-au dat curaj prin mesajele lor“, a continuat jurnalista.

Alice Iacobescu a spus că aşa cum şi compania care operează Digi 24 îşi doreşte audienţe solide, şi ea îşi doreşte acelaşi lucru. Dar, a arătat ea, aşa cum există şefi care recunosc „competenţele şi apelează la ele“, există şi şefi care se „refugiază“ în grupuri restrânse care decid totul.

Realizatoarea a subliniat, în schimb, că demisia ei nu se datorează unor presiuni politice. „Nu am resimţit nicio presiune politică. Ceea ce mă supără pe mine nici măcar nu a mai ajuns la nivelul nuanţelor de presiune politică. Eu aş vrea să ne văd pe toţi muncind motivaţi să oferim ştiri de calitate publicului de calitate pe care îl avem. Dorinţa asta de a câştiga în număr este nepotrivită pentru ceea ce Digi24 este. Ne vom trezi la un moment dat că alergăm după doi iepuri deodată şi nu prindem niciunul, iar asta am explicat (n.r. şefilor) înainte, dar şi după ce mi-am dat demisia“.

Întrebată dacă au existat vreodată repercusiuni după ce a fost mai „acidă“ în timp ce intervieva un politician, jurnalista a răspuns: „A existat la un moment dat un politician care m-a ameninţat în direct că vorbeşte cu şeful meu. Recunosc, în momentul acela am «tremurat» puţin, mi s-au tăiat puţin genunchii, genunchiul stâng, în special, pentru că realmente nu cunosc mecanismele din spatele a ceea ce fac eu. Mai sus de redactor-şef de ştiri nu am ajuns niciodată şi nici n-a fost nevoie. Habar n-am care sunt reacţiile mai sus, de câtă susţinere mă bucur mai sus, ce relaţii sunt, cine pe cine sună ca să reclame un jurnalist. Lucrurile astea pe mine mă blochează. Iar dacă acel individ şi-a permis să mă ameninţe în direct, e clar că se baza pe ceva (…). Dar nu s-a întâmplat absolut nimic. De-asta vreau să fie clar că nu s-a pus niciodată problema să «împung» pe cineva cu întrebări mai dure sau dimpotrivă, s-o las mai moale cu întrebările.“

Unele televiziuni au fost create doar ca să servească interesele patronilor lor. Unele de la bun început, altele pe parcurs

Alice Iacobescu a spus că se află în preaviz până pe 7 octombrie. Întrebată în legătură cu viitorul loc de muncă, ea a arătat că şi-a dat demisia fără să ştie unde va merge. Întrebată dacă va merge la Europa FM, ea a spus că postul de radio „e clar o opţiune“:

„Acolo sunt nişte oameni deosebiţi cu care eu am şi lucrat, Vlad Petreanu este unul dintre ei. La un moment dat, mi-au propus să fac o emisiune de seară, dar eram la Digi şi am zis să nu stârnesc sensibilităţi. E clar o opţiune, e o redacţie pe cinste şi am tot respectul pentru cine a reuşit să adune acolo atâţia oameni buni, unii au fost la Digi24“.

Pe de altă parte, ea a precizat că „e exclus“ să meargă la alt post de ştiri dintre cele existente, deoarece „nu există nicio televiziune de ştiri mai bună decât Digi24“.

„Nu e destul de bună, dar mai bună ca Digi24 nu există niciuna“, susţine jurnalista (…) Gândiţi-vă că unele televiziuni au fost create doar ca să servească interesele patronilor lor. Unele de la bun început, altele pe parcurs“, a spus Alice Iacobescu.

Jurnalista a mărturisit şi că şi-a dat demisia fără să fi primit în prealabil oferte de lucru, dar a menţionat că va rămâne în presă.

„Cred că e momentul să construiesc ceva cu experienţa pe care o am. Aş fi vrut să construiesc aici (n.r.- la Digi 24) şi am propus asta. Când mi-am dat demisia, am spus: «Lucrurile merg prost, de-aia îmi dau demisia. Dar eu pot să le fac să meargă bine. Şi într-un an de zile, vă predau cheia redacţiei, cu alte cifre. Pe plus, pe publicul de calitate». Aş fi făcut management editorial, cu toată redacţia în subordine şi insuflând energie şi curaj acestei redacţii. Pentru că asta îi lipseşte: energie şi curaj“.

Întreabată ce răspuns a primit din partea şefilor, ea a răspuns: „Mai vorbeam aici? Nu e evident? „Mai sunt proiecte», ăsta a fost răspunsul.

Întrebată dacă „este adevărat că există un soi de protecţie pe care Digi 24 i-o oferă Gabrielei Firea sau dacă primarul Capitalei este un „tabu“ pentru Digi 24“, Alice Iacobescu a răspuns: „Nu e un tabu, dar după părerea mea, o văd prea des în direct, la televizor. Dar am observat ceva, mare parte din publicul Digi 24 este din Bucureşti, ceea ce înseamnă că avem o responsabilitate faţă de acesta, să spunem adevărul exact aşa cum este el, să arătăm cum este viaţa în Bucureşti, de-a dreptul un coşmar. Noi avem mult prea puţine ştiri la digi 24 despre cât de prost se trăieşte în Bucureşti.“

Realizatoarea a spus că şi-a dorit de un an să plece, dar a tot amânat: „Anul trecut m-am oprit din demers, pentru că venea un nou management de la care am avut speranţe. După trei luni de zile, a reieşit că speranţele au fost neîntemeiate. Apoi, m-am uitat în jur şi mi-am dat seama că de venit nu vine nimeni, oamenii pleacă. Şi e păcat. Aş vrea ca profesioniştii să fie respectaţi. Toţi, nu doar cei care apar la televizor.“

Cu privire la plecarea colegului ei, jurnalistul Tudor Muşat, jurnalista a dezvăluit că acestuia i s-a reziliat pur şi simplu contractul, ceea ce a făcut-o să reconsidere opţiunea de a demisiona.

„Recunosc că m-am dus a doua zi şi am întrebat. E analogia cea mai frecventă. Dacă Tudor a plecat, mai trebuie să plece şi Alice, nu? «E vreo problemă? Ce s-a întâmplat cu Tudor?» N-au vreut să-mi spună. Dar lui Tudor nu numai că nu i-au prelungit contractul, i l-au reziliat. Şi mi-au spus că e o chestiune doar de business, de cifre. Dar să fim serioşi, un contract se reziliază doar dacă acel angajat a greşit cu ceva. Altminteri, plăteşti acea reziliere. Deci nu putea să fie o chestiune de finanţe. M-am speriat puţin mai mult atunci, era în februarie. Atunci mi s-au reactivat gândurile de plecare şi am încercat să caut, în mintea mea, opţiuni“, a adăugat jurnalista.

