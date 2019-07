VIDEO Trupa André s-a reunit după 17 ani: „De data asta vom face ce ne dorim noi două şi nu vom dezamăgi“

Andreea Bălan a anunţat, printr-un mesaj pe Facebook, că, după aproape două decenii, trupa André se reuneşte. În plus, cântăreaţa a prezentat şi teaser-ul unei noi piese pe care cele două fetiţe cu şenile şi codiţe de altădată o vor cânta împreună.

„Reset la inimă“ va fi lansată oficial pe 9 iulie. Recent, cele două artiste au filmat şi clipul următoarei lor piese care va fi lansat în cadrul unui eveniment privat organizat de către Cat Music, casă de discuri care a lansat proiectul în urmă cu 20 de ani.

„Dragii mei, cred că cea mai mare surpriză pe care eu puteam să v-o ofer este reunirea trupei André. Aveţi aici teaser-ul noului nostru single care se va lansa în curând! Ne-am reunit pentru voi, pentru iubirea şi susţinerea voastră“, a scris Andreea Bălan.

Ea a adăugat: „André reprezintă copilăria şi adolescenţa mea. Am trăit foarte intens acea perioadă şi m-a marcat profund. Azi, la maturitate, am decis să ne reunim şi de data aceasta să facem ceea ce ne dorim noi două. O facem pentru fanii noştri care nu au încetat să ne susţină în aceşti 17 ani, cât nu am fost împreună, şi care nu au încetat să spere că ne vom reuni. André înseamnă o legendă, un model şi un reper pentru o generaţie întreagă. Nicio altă trupă nu a egalat succesul noastru şi sunt convinsă că nu vom dezamăgi. Iar show-urile noastre vor fi wow!“

La rândul ei, Andreea Antonescu a vorbit despre continuarea proiectului André. „Revenirea André înseamnă să retrăiesc cea mai frumoasă perioadă din viaţă. Au fost cei mai intenşi ani, iar faptul că sunt din nou alături de Andreea Bălan sub umbrela André stârneşte emoţii greu de explicat în cuvinte. Nu ascund că multe dintre întâlnirile noastre din ultimele săptămâni au însemnat şi lacrimi de fericire, pentru că, da, André a fost şi proiectul tatălui meu care sunt convinsă că ne veghează, zâmbeşte şi ne susţine de acolo de sus! Ştim că orice e frumos nu durează o veşnicie, însă trupa André a fost numită un fenomen, iar fenomenele rămân adânc întipărite în minţile noastre pentru totdeauna. Avem atât de multe de oferit, iar aşteptarea reîntâlnirii a fost atât de mare încât eu şi Andreea suntem nerăbdătoare să dăruim tot ce avem noi mai bun. Cu aceleaşi emoţii, poate chiar mai mari, cu aceeaşi determinare, suntem în măsură să aducem acum în faţa celor care ne iubesc, trupa André. André este pentru voi, să-nceapă André, capitolul 2“, a declarat cântăreaţa.

Trupa André a reprezentat un adevărat fenomen la sfârşitul anilor '90, cu peste un milion de albume vândute. Înfiinţată în 1998 de doi taţi cu ambiţii mari, trupa formată din cele două fetiţe cu şenile şi codiţe, Andreea Bălan şi Andreea Antonescu, a mizat pe versuri provocatoare şi o imagine nonconformistă. Hiturile nu au întârziat să apară, iar tinerii se distrau în discotecile de la mare pe celebrele piese „Liberă la mare“, „Noapte de vis“ şi „La întâlnire“. Trupa a fost marcată, însă, de numeroase scandaluri şi neînţelegeri financiare, astfel că după numai patru ani, André s-a despărţit, iar cele două artiste au mers pe drumuri separate.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: