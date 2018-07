VIDEO Francesco Napoli, al treilea artist confirmat pentru „Duelul Hiturilor“

Anul trecut, BZN a fost în turneu în Africa de Sud şi a susţinut peste 100 de concerte în Belgia şi în Olanda. Tot în 2017, membrii BZN au călătorit în Grecia alături de 750 de fani, pentru un concert remarcabil.

George Baker, fondator al grupului olandez de succes George Baker Selection, rămâne activ muzical şi concertează la cei 73 de ani ai săi. Puţini cunosc faptul că George Baker a fost compozitorul multor piese interpretate de cei de la BZN.

Francesco Napoli, cel care a făcut istorie cu “Marina”, “Mambo” sau “Balla Balla”, vine la Duelul Hiturilor. Francesco Napoli este un adevărat magnet pentru public si un favorit al spectatorilor la fiecare concert. El nu este doar un muzician, ci si un veritabil showman.

DESPRE FRANCESCO NAPOLI

Tanarul interpret talentat, dar necunoscut inca, a fost descoperit in cadrul unui concurs muzical de renume din Italia. Un producator german l-a remarcat pe cantaretul plin de temperament, care deja concertase alaturi de propria sa formatie, si l-a invitat sa participe la un turneu de doua saptamani in Germania. In consecinta, Francesco Napoli a extins acest turneu la mai bine de 30 de ani nu numai in Germania, ci in intreaga Europa si pe tot mapamondul.

Cel mai important hit al sau -BALLA BALLA (1987) - s-a vandut de peste 12 milioane de ori in 44 de tari. Melodia a avut o ascensiune rapida in American Billboard Charts, in Top 5 in paralel cu Michael Jackson, Madonna si alte megastaruri. Acesta a fost primul lui succes in domeniul muzicii. Un nou star al anilor “80 se nastea! A fost din plin recompensat cu numeroase discuri de aur si platina.

A continuat sa aiba hituri in Top Ten - ca, de exemplu - LADY FANTASY, BALLA BALLA II , MARINA MARINA mai ales in Spania, Italia, Franta, Austria, Suedia, Norvegia, Finlanda, Cehia si Ungaria. Si, mai ales, in cele doua Americi.