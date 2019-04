Subcarpaţi, IAMDDB, AJ Tracey, Bobby Basil, la Summer Well 2019: când are loc evenimentul VIDEO

Unul dintre cele mai importante evenimente muzicale ale anului, Summer Well, ajunge anul acesta la a 9-a ediţie. Organizat ca în fiecare an în luna august, la Domeniul Ştirbey, într-un cadru natural de poveste, Summer Well oferă un mix de muzică, lifestyle, artă, street food şi activităţi inedite.

Pe 10 şi 11 august, trap-ul, rapul, grime-ul şi folclorul underground vor face iureş la domeniul Ştirbey din Buftea.

Abonamentele la Summer Well pot fi cumpărate de pe summerwell.ro , la preţul de 295 lei + 6% taxe.

Cu un nou album, „Zori şi Asfinţit“, şi promisiunea de-a repeta performanţa efervescentă din 2018, cei de la Subcarpaţi revin la Summer Well cu proiectul „Iarmaroc“. La graniţa dintre folclor şi ritmuri moderne, dintre electro şi hip-hop, Subcarpaţi defilează de prin 2010 sub deviza „punem preţ pe tot ce înseamnă tradiţional românesc“.

Una dintre cele mai captivante revelaţii ale scenei muzicale din UK, copilul din flori al genurilor jazz şi trap, IAMDDB (nume real Diana Debrito) dă dovadă, la cei doar 23 de ani ai săi, de o determinare formidabilă: într-un singur an, IAMDDB s-a transformat din şomer cu buzunarele goale în model pentru campaniile Tommy Hilfiger şi personaj central al unui spot comercial pentru una dintre cele mai puternice echipe de fotbal din lume, Manchester United, emblema oraşului său natal.

„Fiecare dintre noi are acea fărâmă de speranţă şi atâta timp cât o ai, eşti în regulă. Trebuie doar să continui să mergi înainte în ciuda problemelor“, îşi explică ea ascensiunea. Sound-ul IAMDDB e un amestec sălbatic, dar perfect stăpânit, de trap, jazz şi modern soul, colorat cu influenţe derivate din rădăcinile sale angoleze şi portugheze. Se inspiră din samba, Bob Marley, Nat King Cole şi muzica africană. Piese precum „Shade“, „LEANED OUT“, „More“ sunt hituri de referinţă pentru IAMDDB.

2019 promite să fie un an de referinţă pentru AJ Tracey. Londonezul şi-a lansat albumul de debut, care-i poartă numele, şi care prezintă multiplele faţete ale unui artist universal. A avut o mulţime de concerte în Australia la începutul anului şi turneul său european culminează cu un spectacol sold-out la legendara Brixton Academy din Londra.

„E un fel de uragan“, recunoaşte AJ, „dar sunt pregătit“. În vârstă de 24 de ani, AJ Tracey face parte dintr-o cohortă de muzicieni cunoscuţi pentru că au dat tonul şi au definit sonor grime-ul contemporan, deşi în ultimul an, el şi-a dovedit creativitatea şi în afara genului. Indiferent dacă este vorba de dancehall vibrant precum megahitul „Butterflies“ (24 milioane vizualizări pe YouTube) sau funky house precum „3am“, AJ se desfăşoară fără efort pe scene diferite, cu sunete diferite (şi-a dezvăluit recent interesul pentru muzica country) rămânând în acelaşi timp autentic şi fidel rădăcinilor sale muzicale.

Bobby Basil (IRL) şi-a început cariera în 2014 ca parte a duoului rap irlandez Dah Jevu, trupă care, cu versuri întunecate, beat-uri neconvenţionale şi videoclipuri cinematografice, l-a propulsat spre notorietate pe artistul pe jumătate caraibian. În 2016, Pitchfork, una dintre cele mai relevante publicaţii muzicale, spunea despre „Incubus“, o piesă cu încărcătură politică şi cu recunoaştere la nivel mondial: „Dah Jevu scoate muzică sumbră, greu de digerat, un strigăt de protest împotiva rasismului“. După separarea trupei Dah Jevu în 2016, Bobby şi-a continuat cariera solo. Cu un sound mai colorat, combinând producţii trap cu versuri jucăuşe, Bobby Basil a lansat „G Train“ alături de Wastefellow şi Poppy Bellah, piesă urmată de single-urile „Come Down to Me“ şi „I do not Get Enough“. Un lucru a rămas neschimbat la el de la început: abordarea fără filtru. În continuare, Bobby nu se teme să atingă în muzică, subiecte personale, cum ar fi relaţiile de familie tensionate sau propriile vulnerabilităţi. Această sinceritate fără perdea îl face unic.

