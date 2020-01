Premiile Grammy 2020: Billie Eilish, marea câştigătoare a serii. A plecat acasă cu cinci trofee

La doar 18 ani, Billie Eilish a câştigat cinci premii, printre care pentru Cel mai bun album, Cântecul anului şi Cel mai bun artist. Cântăreaţa s-a impus astfel în faţa celui considerat favorit şi revelaţia anului 2019, rapper-ul Lil Nas X.

„Bad Guy“, compus de Billie Eilish şi fratele ei mai mare, producătorul Finneas O’Connell, a fost desemnat Cel mai bun cântec al anului, Cea mai bună înregistrare şi Cea mai bună compoziţie, în timp ce „When We All Fall Asleep, Where Do We Go“ a câştigat Cel mai bun album al anului, precum şi Cel mai bun album pop.

A fost pentru prima oară când toate cele mai râvnite premii au ajuns la un singur artist din 1981, când performanţa a fost atinsă de cântăreţul şi compozitorul american Christopher Cross (68 de ani).

De asemenea, Eilish este şi cel mai tânăr artist care a câştigat premiul pentru Cel mai bun album al anului.

Cel mai bun album de la Grammy 2020 a fost înregistrat de doi fraţi într-o sufragerie

Ea a înregistrat albumul câştigător „When We All Fall Asleep, Where Do We Go“ alături de fratele ei mai mare, Finneas, în dormitorul locuinţei lor din Los Angeles.

La rândul său, Finneas a câştigat şi el un Grammy la categoria rezervată producătorilor muzicali, Best Engineered Album, Non-Classical. „Stăm aici, în faţa voastră, confuzi şi recunoscători. Vă mulţumim“, a declarat pe scenă Finneas, potrivit huffpost.com.

„Pot să vă spun că eu cred că Ariana Grande merita acest premiu?“, a spus şi Billie Eilish în momentul în care a primit premiul pentru Cel mai bun album. „Eu glumesc foarte mult, pare că nu iau lucrurile astea în serios, dar vă spun sincer că vă sunt extrem de recunoscătoare. Le mulţumesc echipei mele, familiei şi celor mai buni prieteni pentru că m-au ţinut în viaţă zilele acestea“, a adăugat artista.

Cine e Billie Eilish, marea câştigătoare a premiilor Grammy 2020 şi revelaţia anului 2019

Billie Eilish s-a născut pe 18 decembrie 2001 în Los Angeles. Părinţii ei sunt artişti, mama muzician, iar tatăl actor. Fratele cântăreţei este muzicianul şi actorul Finneas O`Connell, care o ajută în cariera muzicală.

A devenit cunoscută după ce a înregistrat, la 13 ani, „Ocean eyes“, o melodie pe care fratele ei o scrisese pentru el în 2016. Aceasta a încărcat piesa pe Soundcloud pentru prieteni şi a devenit virală peste noapte.

Tânăra artistă a înregistrat două piese pentru coloana sonora a serialului Netflix „13 Reasons Why“, iar albumul ei de debut, „When we fall asleep, where do we go“, a fost lansat pe 29 martie 2019. În prezent, este deţinătoarea a 13 premii ce au fost câştigate în decursul unui singur an, 2019.

Billie a reuşit cu „Bad Guy“, în luna august a acestui an, să detroneze piesa care a petrecut cel mai mult timp pe primul loc în Billboard Hot 100 („Old Town Road“, cântată de Lil Nas X şi Billy Ray Cyrus - 19 săptămâni). Astfel, a plecat acasă cu două premii de la gala American Music Awards 2019: Cel mai bun artist debutant şi Cel mai bun artist rock alternativ.

Billie Eilish este şi cea mai tânără artistă desemnată Femeia Anului de către Billboard.

Tânăra suferă de sindromul Tourette, boală care afectează o persoană din 100 şi care are drept caracteristici ticurile vocale şi musculare, inclusiv repetarea neaşteptată a unor mişcări şi sunete.