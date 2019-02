O adevărată odă închinată doamnelor şi domnişoarelor, un spectacol-concert plin de sensibilitate şi romantism, acest show este un produs 100% live, ce transpune vocea cameleonică a lui Cezar Ouatu în cele mai variate stiluri muzicale, de la pop-operă la jazz, operă şi blues, alături de binecunoscutul compozitor şi dirijor Andrei Tudor. Emoţia, sensibilitatea şi căldura pieselor interpretate de Cezar Ouatu, susţinute de orchestra proprie, sunt amplificate în decorul elegant al Le Château - Castelului din Inima Capitalei, spectatorii fiind introduşi într-o lume strălucitoare, aristocrată şi rafinată, o lume în care stilul romantic abordat îşi găseşte perfect locul.

Noul concept de orchestră - band, fondat şi coordonat de Cezar Ouatu şi alcătuit din cei mai buni instrumentişti din ţară, ilustrează cele mai frumoase şi mai apreciate coloane sonore din filme celebre precum ”Cinema Paradiso”, “The Mission” (Nella Fantasia), „The Godfather” (Parla piu piano) sau „Romeo and Juliet” ( A Time for Us). Alături de acestea, veti regăsi atât piese dedicate iubirii şi femeii, precum „Historia de un Amor”, „When I Fall in Love”(Nat King Cole), ˝Lady˝, ˝You are so beautiful˝, precum şi arii şi canţonete celebre, care au făcut istorie în lumea muzicală românească şi internaţională. Repertoriul acestui concert este unul ales cu atenţie şi, totodată, familiar publicului larg şi va fi reinterpretat într-o manieră unică ce poartă amprenta inconfundabilă Cezar Ouatu, stil ce atinge, de fiecare dată, sufletul tuturor celor prezenţi în sala de spectacol.

Un cadou perfect, de suflet, pentru fiecare dintre noi, concertul Cezar Ouatu de la Castelul din Inima Capitalei, dedicat femeii, va fi cu siguranţă o experienţă de neuitat.

Evenimentul va avea loc joi, 7 Martie 2019, între orele 20:00 - 21:00, însă spectatorii vor avea parte şi de multe alte surprize. Accesul în Le Château - Castelul din Inima Capitalei se va putea face începând cu ora 19:00.

După încheierea concertului, cei prezenţi se vor bucura de o savuroasă degustare de vinuri alese, puse la dispoziţie de Crama Rotenberg şi vor putea participa la o sesiune de fotografie şi discuţii libere, împreună cu Cezar Ouatu şi membrii orchestrei sale.

Pentru concertul extraordinar Cezar Ouatu - POP-OPERA la Castel, sunt puse în vânzare patru categorii de bilete:

Categoria VIP - parter, rând 1 - rând 3: 120 lei

- loja 1, loja 2

Categoria A - parter, rând 4 - rând 10: 100 lei

Categoria B - parter, rând 11 - rând 16: 80 lei

Categoria C - balcon: 60 lei

Biletele pot fi achiziţionate prin intermediul MyTicket.ro, iaBilet.ro, precum şi la sediul Le Château - Castelul din Inima Capitalei, situat în strada Turturelelor nr. 11, Sectorul 3, Bucureşti. Informaţii suplimentare pot fi oferite la telefon 0725.333.333.