Paul McCartney a afirmat că The Rolling Stones este o „formaţie de coveruri“. Mick Jagger i-a răspuns cu umor pe scenă

Aşa cum aminteşte NME, Paul McCartney a declarat în 2020, înt-un interiviu la radio Sirius XM, că The Beatles era "mai bună" decât The Rolling Stones: "Când ei scriu ceva, se inspiră din blues. Noi avem mai multe influenţe".

Mick Jagger a reacţionat într-un interviu pentru Apple Music, cu aceeaşi ironie: "Este chiar nostim. El e adorabil. Nu există evident nicio comparaţie. Adevărata mare diferenţă între cele două formaţii este că una dintre ele a avut şansa incredibilă de a continua pe stadioane, în timp ce cealaltă nu mai există". Rivalitatea dintre cele două formaţii nu datează de ieri. Anul trecut, Paul McCartney şi Mick Jagger şi-au adresat "înţepături" în interviuri. Dacă The Rolling Stones şi-au început cariera cu coveruri, s-au orientat rapid şi au lansat melodii proprii, devenite clasice, precum "Satisfaction". Mick Jagger i-a răspuns cu umor trei zile mai târziu, pe scenă: "Sunt atâtea celebrităţi prezente în această seară!", s-a adresat el mulţimii. "Megan Fox este aici, e adorabilă. Leonardo DiCaprio. Lady Gaga. Kirk Douglas. Paul McCartney este aici, el ne va ajuta. El ni se va alătura mai târziu pentru un cover blues!".

Totul a început luni, când The New Yorker a publicat un interviu cu Paul McCartney. Muzicianul în vârstă de 79 de ani evocă aici cariera şi începuturile sale cu The Beatles, formaţia simbol pe care a înfiinţat-o împreună cu John Lennon, Ringo Starr şi George Harrison în anii 1960. El a profitat de asta pentru a se compara cu The Rolling Stones, alt grup britanic care a apărut în acelaşi timp pe scena muzicală engleză: "Nu sunt sigur dacă ar trebui să spun asta, dar este o formaţie de coveruri blues, asta sunt The Stones. Cred că aria noastră era mai vastă decât al lor".