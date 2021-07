Dusty Hill, basistul trupei ZZ Top, a murit la vârsta de 72 de ani VIDEO

La începutul lunii iulie, ZZ Top a anunţat că Dusty Hill nu va participa la unele spectacole din cauza unei accidentări la şold. Artistul era cunoscut pentru barba stufoasă şi ochelarii de soare şi a fost membru al formaţiei timp de 50 de ani.

„Noi, împreună cu legiuni de fani ZZ Top din jurul lumii, vom duce dorul prezenţei tale statornice, bunei tale naturi şi angajamentului de durată pentru asigurarea bazei (bottom) monumentale pentru „Top”.” apare în declaraţia lui Gibbons şi Beard.

Dusty Hill (pe numele său adevărat Joseph Michael Hill) a cântat la început, la chitară, alături de fratele său Rocky, în Dallas, înainte de a se muta în Houston şi de a se alătura lui Beard.

ZZ Top a fost fondată în 1969 şi a avut primul concert un an mai târziu, potrivit BBC.

Trupa a lansat 15 albume de studio şi 4 albume din concerte live, cu celebrele hituri Gimme All Your Lovin', Sleeping Bag sau Viva Las Vegas. ZZ Top a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame în 2004.

În afară de bass, Dusty Hill a mai cântat la clape şi la voce. El a apărut şi în câteva filme - Back to the Future, Partea a III-a şi în Deadwood, dar şi în serialul de animaţie King of the Hill.