Cum sună piesele selectate la Eurovision România 2019 AUDIO

În mai puţin de o lună, sub sloganul „Împlineşte visul“, seria show-urilor Selecţiei Naţionale debutează la Iaşi, în Sala Polivalentă, pe 27 ianuarie, când vor fi desemnaţi primii finalişti Eurovision România 2019. Spectacolul va continua la Arad, pe 10 februarie, la Sala Sporturilor „Victoria“. Pe 17 februarie, românii vor afla cine îi va reprezenta la Eurovision, în cadrul marei finale de la Bucureşti.





Dintre cele 126 de piese înscrise în concurs, doar 23 au rămas în cursa pentru un loc pe scena din Tel Aviv, după ce Dan Bittman a decis să se retragă din concurs . Printre concurenţi se numără tineri artişti români şi străini, câştigătoarea sezonului 6 „Românii au talent“, Laura Bretan, dar şi „veterani“ ai industriei şi foşti participanţi, între care Mihai Trăistariu şi Nicola. Vă prezentăm cele 23 de piese înscrise la Eurovision România 2019.





„Baya (Speechless)“ - M I H A I

„Daina Letitia Moisescu & Sensibil“ - Balkan

„Dear Father“ - Laura Bretan

„Destin“ - Trooper

„Discrete“ - Xonia

„Give Up Now“ - Johnny Badulescu

„High heels on“ - Echoes

„Ielele“ - 2 Gents

„Independent“ - Xandra

„Make Me Your Man“ - TWM

„On a Sunday“ - Ester Peony

„Right Now“ - Olivier Kaye

„Rock This Way“ - Ommieh x Anakrisez

„Skyscraper“ - Teodora Dinu

„Tears“ - Georgy

„The Call“ - Berniceya





„The Song of my Heart“ - The four





„The Way it Goes“ - Steam





„Underground“ - Vaida





„We are the Ones“ - Claudiu Mirea





„Weight of the World“ - Nicola





„Without you (Sin ti)“ - Dya & Lucian Colareza





„Your Journey“ - Aldo Blaga