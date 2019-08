Cerbul de Aur 2019: cel mai bun moment din prima seară a fost pus în scenă de Laura Bretan, Oliver Kaye şi Ester Peony VIDEO

Cea de-a XIX-a ediţie a Festivalului Cerbul de Aur a debutat aseară, 22 august, în Piaţa Sfatului din Braşov şi se va încheia duminică, 25 august.

Unul dintre cele mai frumoase momente din prima seară a festivalului a aparţinut trio-ului Laura Bretan, Ester Peony şi Olivier Kaye.

Laura Bretan, câştigătoarea „Românii au talent“ 2016, Ester Peony, reprezentanta României la Eurovision 2019, şi Oliver Kaye, câştigătorul premiului I la Cerbul de Aur 2018, au cântat în duet „Nessun Dorma!“, aria din opera Turandot, de Puccini, „Hallelujah“ şi „You Raise Me Up“. Cei trei tineri artişti au fost acompaniaţi de Big Band-ul Radio şi Orchestra Operei din Braşov, sub conducerea dirijorilor Ionel Tudor şi Andrei Tudor.

În plus, fiecare a interpretat câte o piesă solo. Laura Bretan a impresionat cu „Nothing Else Matters“, de la Metallica, în timp ce Ester Peony a ales „De-ai fi tu salcie la mal“, iar Olivier Kaye a cântat „S.O.S d'un terrien en détresse“.





„Am repetat pentru Cerb împreună şi ne-am înţeles foarte bine. Cred că publicul a fost încântat de ceea ce a ieşit pentru că am primit multe aplauze. E un eveniment foarte important pentru noi. Sigur, eram amândouă emoţionate, dar totul a mers atât de bine“, a spus Laura Bretan despre colaborarea cu Ester Peony, cele două fiind „rivale“ în finala Eurovision România 2019.



„Sunt foarte încântat să fiu din nou pe scena Cerbului. Este o mare şansă să fiu pentru a doua oară aici. Sunt foarte fericit să cânt cu şi pentru publicul din Braşov şi pentru telespectatori“, a declarat belgianul Olivier Kaye.

Prima seară a Festivalului Cerbul de Aur 2019 a fost deschisă de Zoli Toth, alături de ansamblul de percuţie Cantus Mundi, şi s-a încheiat cu recitalul lui Ştefan Bănică.

În următoarele seri de festival vor mai urca pe scenă, printre alţii, Ronan Keating, Emeli Sandé, Irina Rimes, Corina Chiriac, Loredana, Gabi Luncă. Laura Bretan va reveni pe scenă şi în ultima seară de festival într-un moment alături de Gheorghe Zamfir. Evenimentul este transmis în direct şi în exclusivitate de Televiziunea Română. Mai multe informaţii despre Cerbul de Aur 2019 puteţi găsi aici

Despre Laura Bretan

Finalistă „America's Got Talent“ din 2016 şi câştigătoarea celui de-al şaselea sezon „Românii au talent“, Laura Bretan (17 ani) este născută în Chicago şi are o carieră de succes în întreaga lume, susţinând concerte în Italia, Spania, Germania, Marea Britanie, Elveţia, Belgia, Israel, Dubai şi, evident, în România şi SUA. A cântat în duet cu numeroşi artişti internaţionali, printre care David Foster, Il Volo, Matteo Bocelli, The Tenors, Toto Cutugno, Ricchi e Poveri şi, cel mai recent, Michael Bolton, iar în finala Selecţiei Naţionale Eurovision 2019 a ocupat primul loc la televoting.

Despre Ester Peony

În vârstă de 25 de ani, Ester Alexandra Creţu, cunoscută ca Ester Peony, şi-a descoperit pasiunea pentru muzică în copilărie, atunci când locuia împreună cu familia sa în Montreal, Canada. A început cursurile de canto jazz la 8 ani, iar patru ani mai târziu, când a revenit în ţară, a început să studieze la „Dinu Lipatti“ din Piteşti. În 2013, se înscrie la Facultatea de Interpretare Muzicală din Bucureşti. În următorii ani, compune pentru artişti precum DJ Rynno, Sylvia, Tamy şi Pepe. În 2015 lansează primul single din cariera - „Sub aripa ta“ (feat. Vescan), iar un an mai târziu, în 2016, colaborează cu Phelipe şi lanseaza single-ul şi clipul „1000 de motive“, ce a generat aproape 3 milioane de vizualizari pe YouTube. La începutul anului 2018, lansează „Dig it“, un EP ce conţine patru piese: „On My Way“, „So Fine“, „Leaving Tomorrow“ şi „Dig It“, iar cateva luni mai tarziu, compune, alături de Alexandru Şerbu şi Ioana Victoria Badea, „On a Sunday“, piesă cu care a reprezentat România la Eurovision Song Contest 2019.

Despre Olivier Kaye

Artistul belgian Olivier Kaye (25 de ani) este cunoscut pentru participarea la Cerbul de Aur 2018, unde a câştigat premiul întâi. Olivier a fost, de asemenea, preferatul publicului de la Cerbul de Aur, conform sondajului online. Tânărul a ajuns să participe la competiţie la îndemnul tatălui său, care l-a cunoscut pe Jacques Hustin, cântăreţ care a câştigat Cerbul de Aur în 1968. Olivier a participat şi la The Voice Belgia, în 2016, pentru ca un an mai târziu să fie văzut drept reprezentantul belgian la Eurovision 2017, la Kiev, însă competiţia naţională a fost adjudecată de Blanche. Belgianul a participat şi în finala Selecţiei Naţionale Eurovision 2019 cu piesa „Right Now“, compusă de Ovidiu Jacobsen, Shani Kfir şi Rasmus Bosse.

