Bon Jovi, final de turneu european la Bucureşti: Îmi pare rău că nu am fost chiar pe ritm

Într-o formulă relativ nouă, la mai bine de 35 de ani de la începutul carierei, în care albumele trupei au fost vândute în peste 130 de milioane de copii şi în care a susţinut mai mult de 2.800 de concerte, Bon Jovi a revenit la Bucureşti. După opt ani.Trei ecrane uriaşe au proiectat, pentru început, imagini cu Bucureştiul şi, pe tot parcursul concertului, imagini legate de cântecele interpretate.Startul a fost dat cu puţine minute înainte de ora programată, 20.30, iar concertul ar fi trebuit să se încheie la 23.00. Însă dificultăţile cu care s-a confruntat Jon Bon Jovi au făcut ca show-ul să ia sfârşit mai devreme.Piesa care dă numele celui mai recent album, al 13-lea al trupei rock, a fost cea de deschidere. Din setlist au făcut parte melodii noi, ca „Roller Coaster” şi „We Don't Run”, cu mesaj socio-politic, dar şi consacratele „You Give Love a Bad Name”, „Born To Be My Baby”, „Runaway”, „Keep the Faith”, „Wanted Dead or Alive”, „Lay Your Hands on Me” şi „Bad Medicine”.„E bine să te întorci. Vă mulţumesc că aţi venit!”, a repetat Jon Bon Jovi, pe parcursul concertului, celor aproximativ 50.000 de oameni, care l-au acompaniat la cele mai cunoscute piese.Invitabilă comparaţia cu primul concert susţinut la Bucureşti: solistul a eliminat mai multe piese din program şi unele dintre cele mai aşteptat de public - de la „Always”, de pe „Cross Road”, la „Bed of Roses”, „In These Arms”, „I'll Sleep When I'm Dead” şi „Dry County”, single-uri de pe albumul „Keep the Faith” - iar din aproximativ trei ore de show, de data aceasta două au fost mai mult decât suficiente pentru cât a putut cânta.La fel de zâmbitor şi prezent pe scenă, dar mai puţin comunicativ cu publicul, Jon Bon Jovi a demonstrat de la primele piese lipsa vocii, remarcată şi de spectatori, mulţi prezenţi pentru prima dată la un concert al trupei.Finalul a fost marcat de „Livin' on a Prayer”, „I'd Die For You” şi „Twist and Shout” (cover The Top Notes).Cu David Bryan (clape) şi Tico Torres (baterie), stâlpii trupei, cum i-a numit Jon Bon Jovi, alături de care cântă din 1983, cu Hugh McDonald (bas), John Shanks (chitară, coproducător al albumelor trupei de la discul „Have a Nice Day”), Everett Bradley (multi-instrumentist) şi Phil X (chitară), care l-a substituit onorabil pe Richie Sambora, show-ul a fost pe jumătate salvat. Iar publicul, îngăduitor, a avut partea lui.„Să nu pierdem prea mult timp vorbind (...) Vom cânta piese de pe noul album, «This House is Not For Sale», dar vom parcurge catalogul, de la «Slippery When Wet», «New Jersey» până la «Keep the Faith» şi «Lost Highway». Dacă sunteţi cu adevărat drăguţi, voi merge înapoi de tot”, a spus el, cerându-i lui Bryan un preview din „Runaway”.Astfel, setlistul a ajuns la anul 1983, însă vocea lui Bon Jovi a fost cea din 2019... Chiar şi ajutat de efecte, Jon Bon Jovi a renunţat să cânte cele două ore şi jumătate după ce a revenit la bis pentru „Livin' on a Prayer”. Totuşi, publicul entuziast a convins. În urma unei scurte „şedinţe” de pe scenă, trupa a mai cântat două piese, iar înainte de ultima, solistul în vârstă de 57 de ani a spus: „Îmi pare rău că nu am fost chiar pe ritm”.Parafrazându-l pe Marin Preda, se pare că timpul nu a mai avut rabdare cu vocea Jon Bon Jovi.Următoarele concerte Bon Jovi din acest turneu sunt programate pentru Tel Aviv (Israel), Recife, Sao Paolo şi Curitiba (Brazilia) şi Lima (Peru).Trupa Bon Jovi a fost înfiinţată în 1983 de solistul Jon Bon Jovi, clăparul David Bryan şi toboşarul Tico Torres. Formaţia americană a lansat până în prezent 13 albume de studio şi a fost recompensată cu numeroase premii şi distincţii muzicale, inclusiv un trofeu Grammy şi două American Music Awards.Din formula originală au făcut parte chitaristul Richie Sambora, care a părăsit grupul în 2013, pentru a urma o carieră solo, şi basistul Alec John Such, care a fost dat afară din trupă în 1994.În 2018, Bon Jovi a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: