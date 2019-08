Andreea Bălan şi Andreea Antonescu au dezvăluit adevăratele motive care au dus la destrămarea André: „Noi nu ne-am suportat ani de zile. Am fost chinuite“

Andreea Antonescu (36 de ani) şi Andreea Bălan (35 de ani), care s-au reunit în luna iulie sub numele de André la 17 ani de la destrămarea trupei, au vorbit cu sinceritate despre traumele suferite în copilărie. „Nu am fost niciodată atât de sincere“, a punctat Andreea Antonescu.

Andreea Bălan a mărturisit că în ciuda succesului şi a aparenţelor, perioada André a fost una traumatizantă, dând vina în mare parte pe părinţii lor, care nu au ştiut să gestioneze corespunzător situaţia şi relaţia dintre ele.

„Noi am crezut foarte multe lucruri greşite una despre alta. Noi nu ne-am suportat ani de zile sau nu am vrut să ne apropiem una de alta. Noi ne-am chinuit mult în André, am fost chinuite, iar taţii noştri în loc să ne unească, ne despărţeau. Iar acea ruptură a fost atât de mare încât nu am mai reuşit să mai comunicăm. Eu m-am chinuit ani să scap de nişte trauma şi de nişte complexe pe care le-am acumulat în André. Îmi pare rău că părinţii noştri nu au ştiut cum să ne apropie. Noi eram nişte copiliţe de 13 ani frustrate, geloase şi supărate. Toată lumea întreabă de ce ne-am separate, de fapt au fost foarte multe lucruri grele în spate, nişte dureri, nişte suferinţe şi nişte complexe, nişte trăiri pe care oamenii nu le ştiu. În culise noi plângeam şi eram nefericite“, a povestit Andreea Bălan.

„Când ne-a fost greu, noi am fost una lângă cealaltă, dar erau orgoliile atât de mari şi frustrările acumulate atât de multe şi preferam atât de mult să ne învinovăţim una pe cealaltă şi să ne amintim numai ce a făcut cealaltă şi faptul că noi n-am greşit, încât tu nu ai crezut niciodată că eu te-am iubit pe tine. Nici nu mai voiam să vorbim una cu alta, deşi la început eram chiar foarte bune prietene“, a spus la rândul ei Andreea Antonescu.

„În primul an, da, eram foarte apropiate. Iar din senin am început să ne urâm şi nu ştiam de ce exista atâta ură, dar eu cred că părinţii nu au ştiut să gestioneze“, a adăugat colega ei.

Cele două au recunoscut că au dezvoltat complexe în acea perioadă deoarece taţii lor le comparau în permanenţă.

„N-am vrut să-mi fii în preajmă. Complexul meu cu vocea a fost mereu din cauza ta şi a tatălui tău, care îmi spuneaţi mereu: tu eşti mică, nu ştii să cânţi, ştii doar să dansezi. Eu am devenit cea mai bună dansatoare din showbiz din cauza ta! Pentru că mi-aţi tot repetat asta când eu eram mică,m-aţi făcut să mă simt netalentată, aşa că eu am muncit de mii de ori mai mult faţă de alţii, am început să iau lecţii de canto la 30 de ani“, a spus Andreea Bălan, în vlogul ei.

„Şi eu am ajuns să am complexe din cauza voastră. O vară întreagă, îmi amintesc şi acum, beam o cană cu lapte la trei zile pentru că tata îmi spunea că sunt prea grasă. Mereu îmi spunea: uite ce frumoasă e Andreea Bălan, uite ce slabă e. eE şi în momentul de faţă am undeva la 44 de kilograme, multă vreme m-am vopsit blondă, tot din acele complexe. Am încercat să acopăr multe lucruri, dar acum sunt fericită că s-au clarificat“, a mai spus Antonescu.

După 17 ani de la destrămarea trupei André, Andreea Bălan şi Andreea Antonescu au anunţat în luna iulie 2019 că se reunesc şi au lansat o nouă piesă, „Reset la inimă“.

Trupa André a reprezentat un adevărat fenomen la sfârşitul anilor '90, cu peste un milion de albume vândute. Înfiinţată în 1998 de doi taţi cu ambiţii mari, trupa formată din cele două fetiţe cu şenile şi codiţe, Andreea Bălan şi Andreea Antonescu, a mizat pe versuri provocatoare şi o imagine nonconformistă. Hiturile nu au întârziat să apară, iar tinerii se distrau în discotecile de la mare pe celebrele piese „Liberă la mare“, „Noapte de vis“ şi „La întâlnire“. Trupa a fost marcată, însă, de numeroase scandaluri şi neînţelegeri financiare, astfel că după numai patru ani, André s-a despărţit, iar cele două artiste au mers pe drumuri separate.

