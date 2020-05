Înregistrări din concerte memorabile The Rolling Stones vor fi disponibile pentru prima dată pe YouTube

Începând de duminică, 3 mai, la ora României 22.00, seria săptămânală în şase părţi va cuprinde înregistrări ale unora dintre cele mai cunoscute concerte susţinute în toată lumea, şi care sunt disponibile online pentru prima dată.

Săptămâna trecută, formaţia britanică The Rolling Stones a înregistrat în studio, înainte de impunerea măsurilor de izolare, o melodie numită „Living In A Ghost Town“.

Totodată, The Rolling Stones a participat la evenimentul caritabil „One World: Together at Home“, cel mai mare concert online, care a avut loc pe 18 aprilie şi a fost coordonat de Lady Gaga pentru Global Citizen şi Organizaţia Mondială a Sănătăţii.

A generat donaţii de aproximativ 128 de milioane de dolari.