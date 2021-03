Zmeura de Aur 2021 - Robert Downey Jr., Adam Sandler şi Anne Hathaway, „365 Days” şi „Dolittle”, între nominalizaţi

Nominalizările au fost anunţate vineri, cu trei zile înainte ca selecţiile pentru premiile Oscar să fie dezvăluite de Academia americană de film, „pentru a oferi lumii o idee legat de altceva care a mers greşit în timp ce planeta s-a aflat în carantină”.

Câştigătorii nedoritelor trofee vor fi anunţaţi pe 24 aprilie, cu o zi înaintea galei Oscar. La eveniment va fi înmânată şi o statuie care va reprezenta „Cel mai prost an din calendar de până acum”.

„365 Days” este primul film străin selectat pentru Zmeura de Aur. El a primit şase nominalizări, la fel şi „Dolittle”, cu Robert Downey Jr.

Rudy Giuliani, avocat şi fost primar al New Yorkului, a primit două selecţii pentru „cel mai mai prost actor în rol secundar” şi „cea mai proastă combinaţie”, pentru „Borat Subsequent Moviefilm”.

Ron Howard a fost selectat pentru cea mai proastă regie, în cazul „Hillbilly Elegy”, film care a primit critici împărţite şi care a primit câteva nominalizări la premii legitime.

Între actorii selectaţi la Zmeura de aur se numără Adam Sandler - „Hubie Halloween”, Kristen Wiig - „Wonder Woman 1984”, David Spade - „The Wrong Missy”, Glenn Close - „Hillbilly Elegy” şi Anne Hathaway - „The Last Thing He Wanted” şi „The Witches”.

Cel mai prost film: „365 Days”, „Absolute Proof”, „Dolittle”, „Fantasy Island”, „Music”.

Cel mai prost actor: Robert Downey Jr. - „Dolittle”, Mike Lindell - „Absolute Proof”, Michele Morrone - „365 Days”, Adam Sandler - „Hubie Halloween”, David Spade - „The Wrong Missy”.

Cea mai proastă actriţă - Anne Hathaway - „The Last Thing He Wanted” & „The Witches”, Katie Holmes - „Brahms: The Boy II” & „The Secret: Dare to Dream”, Kate Hudson - „Music”, Lauren Lapkus - „The Wrong Missy”, Anna-Maria Sieklucka - „365 Days”