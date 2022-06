Un nou serial „Game of Thrones”, axat pe Jon Snow, s-ar afla în dezvoltare la HBO

Kit Harington a fost nominalizat de două ori la premiul Emmy pentru portretizarea unui erou de acţiune care se luptă să susţină valorile nobile ale familiei sale într-o lume brutală, confrom The Hollywood Reporter.

În cel de-al optulea şi ultimul sezon al lui Tronuri, Jon Snow a descoperit că adevăratul său nume este Aegon Targaryen, un potenţial moştenitor al Tronului de Fier. În finalul seriei, a fost exilat din Westeros şi a călătorit la nordul Zidului împreună cu Wildlings pentru a-şi lăsa vechea viaţă în urmă..

Actorul era cunoscut pentru că a suportat unele dintre cele mai istovitoare filmări ale serialului, inclusiv cele 11 săptămâni de filmări nocturne de iarnă din ultimul sezon din Irlanda de Nord.

Este o mişcare intrigantă a celor de la HBO, semnalând o nouă direcţie în abordarea universului fantastic al autorului George R.R. Martin, o mişcare asemănătoare cu cea a Disney+ cu mărcile Star Wars şi Marvel, unde a avut succes lansând continuări axate pe personaje precum WandaVision (cu Elizabeth Olsen în rol principal) şi Obi-Wan Kenobi (cu Ewan McGregor reluând rolul său iconic).

Teoretic, proiectul ar putea deschide uşa pentru ca alte personaje supravieţuitoare din universul Tronurilor să reapară – precum Arya Stark (Maisie Williams), Sansa Stark (Sophie Turner) şi Brienne of Tarth (Gwendoline Christie).

Nici HBO, nici Kit Harington nu au confirmat deocamdată subiectul.

Serialul prequel „House of The Dragon”, care spune povestea unui război civil în Casa Targaryen şi are loc cu aproximativ 200 de ani înainte de evenimentele din Tronuri, debutează pe 21 august.