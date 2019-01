Un actor din „Stargate“ şi „Star Trek Voyager“ vine în România, la Comic Con

East European Comic Con se pregăteşte pentru a şaptea ediţie care va avea loc în perioada 24-26 mai la Romexpo.

Astfel, organizatorii au anunţat că primul invitat din 2018 de la Hollywood este Robert Picardo, actor cunoscut pentru rolurile sale din seriile „Stargate SG-1“ şi „Atlantis“ (Richard Woolsey), precum şi „Star Trek: Voyager“ (The Doctor aka Emergency Medical Hologram).

Robert Picardo este primul din cei şase actori care vor fi invitaţi să participe la East European Comic Con, unde vor sta de vorbă cu fanii, le vor da autografe şi vor face fotografii.

„Star Trek: Voyager“ este una dintre cele mai longevive serii ale universului „Start Trek“, având nu mai puţin de şapte sezoane. Serialul prezintă aventurile întâmpinate de nava USS Voyager în incercarea de a se întoarce acasă, după naufragiul din Delta Quadrant, situată într-o zonă îndepărtată a galaxiei Calea Lactee.

„Stargate“ este una dintre cele mai cunoscute şi apreciate universuri science fiction care tratează luptele dintre omenire şi extratereştrii cu puteri supranaturale. Filmul original care a dat startul fenomenului global a fost continuat, printre altele, cu un roman, trei seriale (Stargate SG-1, Stargate Atlantis şi Stargate Universe) şi o serie de desene animate (Stargate Infinity).

În afara celor doi piloni ai universului SF, Picardo a interpretat zeci de personaje în filme şi seriale de succes precum „Kojak“, „Supernatural“, „The Wonder Years“ (pentru care a primit o nominalizare la Premiile Emmy), „Ally McBeal“, „Bones“, „Hawaii Five 0“, „The Mentalist“, „Lucifer“ şi lista poate continua.

Pasiunea lui Robert Picardo pentru spaţiu nu s-a rezumat doar la roluri iconice în producţii SF. Actorul este şi membru în consiliul director al Planetary Society, un ONG fondat de Carl Sagan, Bruce Murray şi Louis Friedman şi care are ca obiective cercetarea, promovarea şi advocacy pentru proiecte care au ca temă astronomia, inclusiv strângeri de fonduri pentru misiuni NASA. Societatea are peste 60.000 de membri în întreaga lume, printre care se numără şi celebrul astrofizican Neil deGrasse Tyson.

Precedenta ediţie i-a adus în faţa fanilor pe Daniel Gillies („The Originals“), Andrew Scott („Sherlock“), Jim Beaver („Supernatural“), Chris Rankin („Harry Potter“), Staz Nair şi Gethin Anthony („Game of Thrones“), ilustratorii David Lloyd (co-creator „V for Vendetta“), Maya şi Yehuda Devir şi Guillermo Ortego. De asemenea, cei 48.000 de vizitatori s-au bucurat de oferte bogate din partea expozanţilor, de jocuri noi şi echipamente IT de ultimă generaţie, dar şi de o zonă relaxantă de boardgames, au testat şi jocuri pe bază de Virtual Reality, s-au fotografiat pe Tronul de Fier şi au reuşit să treacă Dincolo de Zid în singurul Escape Room mobil din Europa cu tematica Game of Thrones.

Abonamentele „Early Blind“ pentru trei zile sunt disponibile online la preţul de 65 Ron pe www.comic-con.ro şi în Magazinele Cărtureşti (via Myticket / Entertix).

