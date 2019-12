„The Irishman“, primul pas către Oscar: a fost desemnat cel mai bun film al anului de National Board of Review. Lista câştigătorilor

„The Irishman“, care are mari şanse la Oscar, îi are în rolurile principale pe Robert De Niro, Al Pacino şi Joe Pesci FOTO Netflix

National Board of Review, organziaţie alcătuită din cineaşti, profesionişti din industrie şi profesori de film, a acordat cel mai important premiu filmului „The Irishman“. Anul trecut, lungemtrajul recompensat de organizaţia americană, „Green Book“, a câştigat şi Oscarul.

În plus, organizaţia a decis că povestea scrisă de Steven Zallian este şi cel mai bun scenariu adaptat al anului. Pe de altă parte, Martin Scorsese a ratat distincţia pentru cel mai bun regizor, care i-a revenit lui Quentin Tarantino, graţie „Once Upon a Time in Hollywood“, din distribuţia căruia fac parte Leonardo DiCaprio, Brad Pitt şi Margot Robbie.





Renée Zellweger a fost desemnată cea mai bună actriţă, pentru rolul din „Judy“, iar Adam Sandler - cel mai bun actor, pentru „Uncut Gems“. Brad Pitt a fost ales de National Board of Review drept cel mai bun actor în rol secundar, în timp ce la categoria feminină câştigătoare a fost Kathy Bates, pentru rolul din „Richard Jewell“ al lui Clint Eastwood.